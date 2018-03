Tiros y piedrazos contra caravana de Lula en Brasil

Una caravana de tres ómnibus de Luiz Inacio Lula da Silva fue atacada a tiros hoycuando se alejaba de la localidad de Quedas do Iguaçu, en el estado de Paraná (sur), según la información brindada por el equipo de prensa del ex presidente. No se registraron heridos. "La caravana del expresidente Lula en el sur del país acaba de ser alcanzada por al menos tres tiros mientras viajaba sin escolta policial entre las ciudades Quedas do Iguazú y Laranjeiras do Sul (en el estado Paraná); dos buses fueron alcanzados, nadie resultó herido", se reportó esta noche en la cuenta oficial del ex jefe del Estado en Twitter.

