Macri anunció que bajó la pobreza: "Esta noticia nos confirma que vamos por el buen camino"

La pobreza alcanzó al 25,7% de la población argentina en el 2do trimestre de 2017, informó este miércoles el INdEC, lo que se traduce en una caída de casi 3 puntos en relación a los primeros 6 meses del mismo año.

Ese marcado avance en el indicador social fue presentado por el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa en la que, sin embargo, el jefe de Estado no aceptó preguntas de los corresponsales. Las respuestas a consultas quedaron a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, del titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En un breve mensaje desde la quinta de Olivos, el Presidente ratificó los números del INdEC y dijo que "esta baja nos pone contentos, pero sabemos que todavía falta, que hay argentinos con necesidades, sueños y aspiraciones por concretar".

"Esta noticias nos da esperanza, nos confirma que vamos por el buen camino", dijo.

Macri dijo que "desde que tenemos estadísticas confiables " cerca 600 mil personas "salieron" de la indigencia y 2,7 millones, de la pobreza.

Macri agregó otros datos positivos y dijo que "creció el empleo registrado, la industria y el crédito hipotecario" además de que "la inflación está bajando y baja el desempleo".

No obstante, afirmó que "ningún dato tiene sentido si detrás no se refleja una vida mejor para los argentinos". "Aunque la Argentina, crezca, como está pasando, si no trabajamos juntos no se va a reducir la brecha entre los que más y menos tienen", dijo.

Además, consideró que la pobreza es una problemática compleja que necesita un "abordaje multidisciplinario", que no se resuelve "solo con planes sociales".

"Uno de los pilares para construir el futuro es la educación. La salud y la alimentación también van a tener un impacto en la primera infancia, en cómo los chicos lleguen a la escuela", agregó.

"La evaluación educativa se ha transformado en una política de Estado. También ampliamos y potenciamos las becas Progresar para potenciar a los jóvenes a terminar sus estudios, porque después de esto viene es trabajo", continuó.

"En estos dos años avanzamos mucho y estoy seguro de que vamos a seguir avanzando. Y estoy seguro que el camino que estamos emprendiendo juntos tiene una meta clara: reducir la pobreza. Y para eso los necesitamos a todos", concluyó.

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC), el 2do trimestre de 2017 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del 17,9% , lo que comprende al 25,7% de las personas.

En cuanto a la indigencia, el reporte indica que la misma alcanza al 3,5% de los hogares, o al 4,8% de las personas.

En números absolutos, del total de 31 conglomerados relevados, la pobreza alcanza a 7.079.764 personas.