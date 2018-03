Misterio revelado: por qué las mujeres gritan y gimen en el sexo

“Si esta bueno y es muy excitante que griten, pero con cierta modulación. Que no simulen ni exageren. Cuando simulan y exageran un grito dan ganas de ponerse los pantalones e irse, se siente totalmente antinatural.

Un hombre necesita seguridad y también afecto. O que solamente las mujeres sienten?

Cuando una mujer gime, o da pequeños gritos en momentos claves, entonces ese feedback a la acción le da seguridad al hombre, lo excita y lo hace sentir muy bien.

Las palabras obscenas también provocan excitación, pero no se trata de ninguna enfermedad como dicen algunos estúpidos retrógrados por ahí. La idea es un juego, el de romper las barreras totalmente, de transgredir un poco, da idea de que la excitación es tan grande e incontenible que en cierta forma explota en un quiebre de las "normas" de vocabulario.

Enferma también que repitan muchas veces la misma frase, va por lo menos a mí.

Esta bueno que vayan diciendo lo que sientan, que no exageren, que no falseen, que no actúen, porque realmente se nota.

En resumen, siempre a la hora de elegir si gritan o no gritan no es lo mas importante, sino que tan genuinas son en lo que hacen”, anónimo.