"Me sorprende que la gente siga usando el peso, es la moneda que más se devaluó"

Ahorrar en pesos o en dólares, esa fue la pregunta que le realizaron desde el programa El Arranque al polémico economista argentino Javier Milei: “El que se quemó con leche ve la vaca y llora, le sacaste varios ceros a la moneda, destrozaste cinco signos monetarios, hubo dos hiperinflaciones sin guerra…A mí lo que me sorprende es que todavía la gente sigue usando el peso, pero claro, uso forzoso, aunque bueno, evidentemente si la gente pudiera elegir otra moneda te aseguro que no elegiría el peso”, opinó el especialista, que además aseguró que el peso es la moneda que más se devaluó.

“Argentina es la moneda que más se devaluó, sacando los impresentables como Venezuela claro… aunque bueno, por qué no, Argentina está en la liga de los impresentables”, disparó Milei.

En contexto con la percepción de Milei y según el ranking mundial de los países con la inflación más del 2017 alta según el FMI, Argentina ocupa el puesto número 8 del top 10 con un 22%. Venezuela lidera la lista con el 1.133%.

En las economías avanzadas, las metas que se fijan los bancos centrales son habitualmente entre 1% y 3%. En las economías emergentes la inflación tiende a ser un poco más alta, pero inferior a 10%, aunque en los países que se están recuperando de una crisis, esos puede llegar más alto.

Del mismo modo, el economista no ve con optimismo el anuncio presidencial sobre los índices de pobreza: “A ver, para dar un ejemplo, el Gobierno festejó la expansión del PBI del 3.9% en el cuarto trimestre y con eso el PBI del año bajó de 7.6 a 7.2… Pero en realidad, no es que tuviste una mejora, sino que estás mostrando el rebote, ese mismo contexto pasa con la pobreza, ahora están disfrutando el rebote y la verdad te digo, no comparto lo que está haciendo el Gobierno, esto no va a terminar bien… Esto dura hasta el día que se corte el financiamiento externo, ahí viene la piña”.

Y siguió: El tema de la pobreza es muy delicado, no se puede andar diciendo cualquier estupidez, por eso, hay que tener mucho cuidado porque la línea de pobreza se define o en individuos o en familias, no se puede estar mezclando peras con bananas.

Milei afirmó también que las hipótesis que está “barajando” el Gobierno respecto a lo que espera en materia de inflación y en materia de crecimiento económico no se van a cumplir, “tengo la sensación que la tasa de inflación difícilmente pueda perforar un nivel del 20% y básicamente eso se debe al daño que causó sobre la política monetaria la injerencia de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central el 28 de diciembre del año pasado (2017). Para tomar una idea del daño que causó y lo que hay que considerar, es que la demanda de dinero en Argentina tiene estacionalidad y donde más fuerte se pone en el año es entre la última semana de diciembre hasta la tercer semana de febrero, entonces, si vos tenés un contexto de la demanda, deberías observar caída en el dólar y desaceleración de la tasa de inflación, y sin embargo, durante estos meses lo que vos viste fue todo lo contrario, salto en el dólar y una aceleración inflacionaria”, explicó el economista.

“Lo raro es que se siga pensando la que inflación no es un fenómeno monetario, lo que pasa es que aceptar eso significa que la culpa es del Banco Central… Sus modelos son salvajes, la culpa no es del Gobierno, sino de los trabajadores, de los empresarios, del clima, de los petroleros, que se yo… Mientras los economistas sigan adhiriendo a esas burradas, los políticos estarán felices”, agregó.