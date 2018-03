“¿Vende humo? llega un momento que te resulta cómico… ¿qué es vende humo? Me parece que cuando sacas muchos resultados vende humo te queda cuando hablas mucho creo que es el 1er programa que salgo en vivo hablando con alguien. Me parece que es un momento muy difícil de la Selección. Que una sola cosa quede positiva en la charla que tengamos me parece bueno, no?", comenzó diciendo el invitado de la fecha Ricardo Caruso Lombardi acerca de los dichos que han estado circulando por la derrota de la Selección Argentina contra España.

“Yo personalmente hubiera puesto los jugadores que llevé adelante Martínez y si querés Higuaín entonces yo uso a ellos quedé defendido pero no De Pavón, Acuña, ETC no pude sacar ninguna conclusión. Estamos dándonos la razón de que hay muchos chicos que no están para jugar”, dijo.

“Es un papelón porque todo el mundo lo vio y quedás golpeado. Sergio Romero, Gonzalo Higuaín, Nicolás Otamendi no son jugadores nuevos juegan hace 10 años. Creo que no era el momento de poner a Marcos Rojo”, explicó Lombardi.

“Terminemos con que los jugadores europeos son los mejores” , disparó.

“Es muy difícil dirigir a la Selección, yo le veo cara de preocupación a los técnicos. A Jorge Sampaoli se la vimos el martes 27/03. No es casualidad que hayan pasado tantos técnicos en tan pocos años. Todo lo que haga el 10 influye en todo. ¿Vos creés que no influye la opinión del 10? Lo que pasa es que acá todos se hacen los tontos, pero lo que pasa es que Messi no se deja rodear por todos los que están jugando. Si él tuvo la lesión o una molestia ayer eso significa que no puede jugar el fin de semana y si lo hace, entonces… preocupémonos", confesó.

“Sergio Romero salió por un golpe y después le hicieron un estudio y… ¿no tiene nada?, no es que sea mal pensado pero…”, la dejó picando Lombardi.

“La lista la tenés que formar con los que mejor están y yo creo que Agüero estuvo porque el técnico lo puso 10 puntos porque sino creo que no estaba para jugar. Entonces digamos la verdad, digamos lo que está pasando. Yo opino como periodista, como argentino" , dijo.

“A Messi hay que ayudarlo y para eso lo tienen que hacer los que mejor están”, destacó Lombardi.

Por otro lado comentó: “ Si estamos criticando todo el tiempo a los jugadores la culpa es nuestra”.

Además, el invitado expresó que el jugador Lucas Biglia no está en condiciones para jugar en la Selección Argentina. “Después queremos inventar a Agüero de número 9 cuando no lo es”, remarcó.