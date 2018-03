Por qué la agencia estatal norcoreana no menciona la palabra "desnuclearización"

El líder norcoreano, Kim Jong-un, sorprendió al mundo esta semana en su viaje sorpresa a China, país que confirmó la visita 'no oficial' luego de fuertes especulaciones. Según The Atlantic, el viaje significa que China deberá ser probablemente un jugador principal en las negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano. "Los analistas dicen que la reunión mostró los perdurables lazos entre los 2 países y envía un mensaje a Estados Unidos: cualquier movimiento con respecto a Norcorea debe pasar a través del Presidente chino, Xi Jinping", publicó en la misma dirección el Post. Trump twitteó luego que espera ansioso su encuentro con el líder norcoreano, quien cree que hará "lo correcto para su pueblo y la humanidad".

La crónica de la agencia china de noticias, Xinhua, de lo que fue el intercambio entre el Jinping y Jong-un, indica que se está preparando el terrno para que Kim y Trump mantengan charlas sobre el programa de armas nucleares, apuntó Ishaan Tharoor de The Washington Post.

"El asunto de la desnuclearización de la península coreana puede ser resuelto", dijo Kim según Xinhua, "si Corea del Sur y Estados Unidos responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad, creando una atmósfera de paz y estabilidad mientras se toman medidas progresivas y sincronizadas para la realización de la paz." Un dato a destacar, señala el Post, es que ni un sólo artículo de los 8 que publicó la agencia norcoreana, KCNA, sobre el viaje de Jong-un a China, hizo mención alguna a la desnuclearización o el pobable encuentro entre Kim y Trump. La fuente del comentario de Kim es la agencia china de noticias. La otra frase que según Xinhua dijo Kim sobre el tema de la desnuclearización, es que su posición está alineada con la de su padre y abuelo: "Es nuestra posición constante estar comprometidos con la desnuclearización de la península, de acuerdo a la voluntad del fallecido Presidente, Kim Il Sung, y el fallecido Secretario General, Kim Jong Il." Tampoco apareció esta frase en el medio norcoreano.

"¿Qué significa 'desnuclearización' para Kim Jong-un?", se pregunta Uri Friedman del portal The Atlantic. Según Sue Mi Terry -ex analista de Corea en la CIA- dijo a The Atlantic, es significativo que Kim no hablara de remover armas nucleares de Corea del Norte, sino más bien de la "desnuclearización de la península coreana" en conjunto. Esa formulación no es nueva, explicó, y ha estado acompañada en el pasado de demandas de medidas para preservar la segridad del régimen tales como firmar un tratado de paz para terminar la guerra coreana, el retiro de tropas estadounidenses de Corea del Sur, y el fin de la alianza militar USA-Corea del Sur, lo que a su vez finalizaría la protección que Estados Unidos ofrece a Corea del Sur a través de sus armas nucleares. De ahí, explica The Atlantic, la referencia a la "desnuclearización de la península coreana", a pesar de que Corea del Sur no posee armas nucleares. En este sentido, explica Friedman, Kim tenía razón en plantear que sólo estaba haciendo eco de las políticas de su padre, a quien también citaron los medios chinos comprometiéndose con la desnuclearización de la península, aún cuando persistía en desarrollar el arsenal de armas nucleares del país. En este sentido, The New York Times pubicó el 28/3 que mientras Trump se prepara para encontrarse con Kim, evidencia satelital muestra que Corea del Norte está expandiendo el complejo que produce combustible para sus armas nucleares.

Terry interpretó el llamado de Kim a que Corea del Sur y Estados Unidos exhiban "buena voluntad", establezcan una "atmósfera de paz" y tomen "medidas sincronizadas", como un indicador de que sólo avanzará hacia la desnuclearización en respuesta a concesiones de ambos países -específicamente, el alivio de las severas sanciones internacionales que la administración de Trump ha impuesto sobre Corea del Norte-.

The Atlantic especifica que tampoco Trump ha dejado en claro de qué habla cuando habla de la denuclearización de Corea del Norte. Hasta el momento, se ha concentrado en negar a ese país la capacidad para colocar ovijas nucleares en misiles de largo alcance que podrían llegar a Estados Unidos. El hombre que Trump ha nombrado para convertirse en su próximo secretario de Estado, Mike Pompeo, fue un paso más allá, insistiendo en que Norcorea debería hacer lo que sólo un país ha hecho antes (Sudáfrica): entregar las armas nucleares que desarrolló de una manera "completa, verificable e irreversible". Por otro lado, pocos días antes de ser nombrado como nuevo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton dijo que si Jong-un no estaba dispuesto a entregar todo su programa nuclear y enviarlo a Estados Unidos, de la manera que Libia lo hizo -con un programa mucho menos avanzado- en 2004, Trump debería terminar inmediatamente las negociaciones y considerar usar la fuerza militar para eliminar las armas nucleares norcoreanas antes de que pudisen amenazar al mundo.

Aún no está claro, publicó Tharoor del Post, qué concesiones podría ganar Trump en sus conversaciones con Corea del Norte. Tharoor plantea 3 preguntas fundamentales en torno a las que girará un potencial encuentro:

1. ¿Es factible la "desnuclearización"?

"Los norcoreanos han hablado sobre la desnuclearización durante años, pero eso no les ha impedido fortalecer su arsenal nuclear y llevar a cabo numerosos ensayos misilísticos desde que Trump asumira el poder. Mientras Kim y Xi posaban para las fotos en Beijing, una vista reciente de imágenes satelitales parecían mostrar un nuevo reactor norcoreano que podría general plutonio comenzando a funcionar", escribió Tharoor. Recordemos que para Kim, la amenaza que suponen las armas nucleares norcoreanas es esencial para su supervivecia en el escenario mundial. Aún así, hay analistas que cree que podría estar dispuesto a hacerlo, pero solicitando concesiones de USA que el país no estaría dispuesto a otorgar, como su retiro total de la península.

2. ¿Qué es lo que esá en juego aquí para China?

Para Beijing, esta es un opotunidad de reafirmarse como un jugador central en cualquier asunto que refiera a Corea del Norte, explica el Post. Es también un recordatorio para Trump de que los intereses de China para la región son diferentes que los de USA, especialmente al tiempo que Washington y Beijing trazan las líneas de una posible guerra comercial futura. Más allá de la frialdad entre Kim y Xi de la que se ha hablado, la realidad es que ambos países siguen siendo aliados históricos.

3. ¿Socavará John Bolton a Trump?

El ascenso del belicoso asesor de Seguridad Nacional el mes que viene llevó a muchos críticos a temer que Trump estuviese armando un gabinete para la guerra. "La línea de Bolton podría ir contra los instintos de Trump. Las posiciones poco ortodoxas del Presidente en política exterior lo han llevado, por ejemplo, a cuestionar la aparentemente permanente presencia militar de USA en la región -algo que halcones como Bolton jamás considerarían una piez de negociación", escribió el Post. Según Gideon Rachman del Financial Times, su nombramiento podría "incrementar la presión al régimen de Kim. Pero también hará más probable que USA adopte una actitud muy escéptica con respecto a cualquier concesión ofrecida por los norcoreanos. Por otro lado, se sabe que Trump quiere un 'acuerdo del siglo' que pueda esgrimir como prueba de su proeza presidencial. No querrá que Bolton se interponga en su camino."