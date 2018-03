Baja participación y 1 sólo rival de compromiso: Al-Sissi fue reelecto en Egipto

Según las primeras estimaciones publicadas el jueves 29/3 en los medios estatales egipcio, el Presidente Abdel Fattah al-Sisi fue reelegido para un 2º mandato con el 92% de los votos. La participación electoral, explica la agencia AFP, fue de sólo el 40% del padrón, lo que merma su legitimidad. Sólo unos 23 millones de los 60 millones de los electores inscriptos habrían ido a votar, en los comicios llevados a cabo entre el lunes 26/3 y el miércoles 2/3.

Sin embargo, pocas dudas había de que este sería el resultado, dado que, según publicó Ishaan Tharoor de The Washington Post antes de las elecciones, su Gobierno se ha encargado de detener, intimidar o marginar a cualquier potencial competidor. "Al hacerlo, al-Sissi ha extinguido los últimos destellos de la esperanza democrática desatada por las protestas masivas en 2011", escribió Tharoor.

Según el periódico Akhar el-Youm, al-Sissi obtuvo 21,4 millones de votos, y su único rival Moussa Mostafa Moussa, 721.000 votos, sin mencionar el número de votos nulos. Su contrincante -quien apoya al Presidente-, se registró inmediatamente antes de que cerraran las aplicaciones, evitando así que las elecciones fuesen una "carrera de un sólo caballo", publicó AFP-. Él mismo reconoció que se presentó con el único propósito de evitar que la contienda se convitiese en un referéndum por la ausencia de otros candidatos, apunta La Vanguardia. Según el diario estatal, Al-Ahram, 23 millones de personas votaron por al-Sissi, mientras que 2 millones emitieron votos nulos. Moussa reconoció su derrota el miércoles por la noche.

Bajo el mando de al-Sissi, consideran algunos analistas, Egipto está reincidiendo en un estado de autocracia aún peor que durante la era del expresidente Hosni Mubarak, cuya dictadura de 3 décadas fue terminada por la Primavera Árabe.

Según el Post, la participación electoral era impotante para al-Sissi porque su relato en los últimos años se ha comenzado a ver desafiado por la realidad. Tras el golpe de estado de 2013 que lo llevó al poder, explica Tharoor, al-Sissi se presentó como el salvador de la nación, el que podría devolver la estabilidad y aplastar a la disidencia islamista. Pero la amenaza terrorista persiste y, en un país donde la mayoría de los más de 100 millones de habitantes viven en la pobreza, la mística se gastó.

En noviembre, al-Sissi dio a las fuerzas armadas una fecha límite a 3 meses para eliminar al Estado Islámico de a península del Sinaí. La fecha límite ha sido extendida, y el 9/2, las fuerzas armadas egipcias lanzaron su campaña más importante hasta el momento para terminar con la insurgencia que ya lleva 5 años, explica AFP. Sin embargo, los ataques de los yihadistas continúan. El domingo, 2 policías fueron asesinados en un cochebomba que tenía como objetivo al director provincial de seguridad para la ciudad mediterránea de Alejandría. El jefe de Seguridad resultó ileso.

Una fuerte participación electoral habría ayudado a sostener su legitimidad, por lo que según el Post se recurrió a tácticas coercitivas para conseguir que la gente vaya a votar. La Vanguardia especifica que durante la campaña electoral, las autoridades egipcias buscaron incentivar la participación amenazando con aplicar multas de 500 libras egipcias (unos US$ 28) a los electores que no depositaran su voto. Pero no habría dado resultado.