Habló el cura del escándalo: "La corrí como quien corre una silla con el pie"

El párroco de la Catedral de La Plata, Esteban Alfón, que fue denunciado por una joven a la que le pegó una patada cuando festejaba su egreso en las escalinatas, pidió disculpas públicas y dio su explicación del episodio que se convirtió en viral en las últimas horas.



"La quise correr con el pie porque no la podía tocar porque estaba toda embadurnada de las cosas que le tiraron", explicó Alfón. "Ni la empujé ni le puse el pie como para que se cayera, la corrí como quien corre una silla con el pie", señaló.



"No le quise pegar una patada. La corrí con el pie y les estaba diciendo 'bájense de acá. En estas condiciones, ustedes le están faltando el respeto al lugar'. No fue un empujón", aseguró el religioso al canal TN.





A pesar del video donde se lo ve acercarse por la espalda a Sofía Conte y una amiga cuando ellas se sacaban una foto en las escalinatas de la catedral, Alfón afirmó que la situación no fue violenta.



"Entiendo que fue una imprudencia de mi parte, le pido perdón. En el momento se lo dije: 'disculpáme, pero ustedes no tienen ningún derecho de venir a ensuciar esto acá'. Yo no tuve ninguna intención de agredirla. Además, quedó de manifiesto que yo no la agredí", sostuvo.



El párroco explicó que "esperaba a una comitiva de la municipalidad" justo cuando se encontró con la escena de las dos mujeres festejando su egreso con una foto en la Catedral.



"La cosa es muy triste. Lo venimos padeciendo ya hace un año que se trasladan las despedidas [por los festejos] al frente de la Catedral dejando todo sucio con pintura y con un montón de cosas. Hemos tenido que poner una valla en un momento para evitar que ensucien tanto porque la gente se queja", se lamentó Alfón.