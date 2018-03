El periodismo se equivoca, y otros también

¿Es o no prioridad de un organismo recaudador el recupero de los impuestos no percibidos? En su inquina personal con Cristóbal López, por razones desconocidos, Alberto Abad sólo fue por la prisión sí o sí de López y Fabián de Sousa, y avanzó con el pedido de quiebra, sin importarle ni el recupero del dinero ni las fuentes de empleo. Esto no ocurrió ni en Brasil, donde el juez Sergio Moro, quien instruyó el 'Lava Jato' se encargó de recuperos muy superiores a los de Abad, y las empresas siguen operativas. Feo final de la gestión del exitoso Abad. Acerca de Oil Combustibles, un comentario:

Por LUIS ALEJANDRO RIZZIAbogado especializado en Derecho Comercio, con experiencia en la gestión del aerocomercio. Jueves 29 de marzo de 2018 21:12 hs Compartí esta nota Imprimir