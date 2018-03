Pueden pecar tranquilos: El Papa afirma que el infierno no existe

No sería la fecha más idónea para hablar de pecar, pero al parecer tenemos luz verde para hacerlo, porque el mismísimo líder de la iglesia católica ha afirmado en una entrevista que el infierno no existe. Sí, así que la teoría de que el cielo es para los "buenos" y el infierno es para los "malos" parece que se derrumba.

El diario italiano La Reppublica, piblicó una entrevista al Sumo Pontífice en la cual se le atribuye afirmar que "el infierno no existe", una frase contraria a las bases mismas de la iglesia católica.

"Tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de dios y se suman a quienes lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen". "El infierno no existe; lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras". Esa es la frase que el periodista Eugenio Scalfari transcribió este jueves santo para el diario italiano y que ha destado la polémica.

En respuesta a la publicación, la oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado en el que asegura que las citas no son atribuibles directamente al Papa, sino una "reconstrucción" de la entrevista. "Lo publicado por Scalfari es el resultado de su reconstrucción de una reunión privada con el Papa y que no se tratan de palabras textuales", indicaron.

Y agregaron: "Francisco recibió al fundador del periódico La Repubblica en una reunión privada con motivo de la Pascua, sin darle ninguna entrevista. Por lo tanto, ninguna cita del artículo debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre".

El Papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo pero suele reflexionar sobre la fe y la religión y tiene acceso al líder de la Iglesia católica.

Sin embargo, en el pasado la veracidad de algunas de las citas del periodista ha sido cuestionada, sobre todo porque Scalfari, de 93 años, admitió que nunca graba sus entrevistas. Pese a ello, el Vaticano no ha protestado por su trabajo y Francisco sigue dándole entrevistas.

Según ha detallado la agencia católica ACI Prensa tras el revuelo de ayer, las declaraciones citadas por Scalfari “se contradicen con repetidas exhortaciones del Papa Francisco a no caer en las mentiras del demonio, e incluso, explicaciones de qué es el infierno”.