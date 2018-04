Natacha Jaitt disparó en lo de Mirtha, que estaba espantada

¿A quién se le ocurre invitar a Natacha Jaitt, en plena 'operación Denuncia', y no va a intentar monopolizar la escena? Era una obviedad que ocurriría, y Guillermo Coppola huyó de escena invocando compromisos insalvables. Ante cámara, Mercedes Ninci intentó limitar a Jaitt y fue pulverizada. El periodista Gustavo Grabia, quien fue a promocionar su libro, no tenía tanta 'data' como Jaitt sobre los menores de edad de las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente que eran contratados para sesiones de sexo con adultos, probablemente 'ricos & famosos'. Legrand confesó al aire que no podía con Jaitt, quien reconoció ser prostituta -acusación de Ninci- pero aclaró que es "cara".

Por Urgente 24 Domingo 01 de abril de 2018 0:17 hs