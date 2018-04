La pobreza no es solo una cuestión de ingresos

“… Creo que es un problema de educación y con todo respeto, el problema grave es la ignorancia de los parlamentarios; es la ignorancia la que nos tienes sumergidos en este pozo y es muy difícil sacar costumbres nefastas cuando la gente no sabe pensar, y el problema grave de Chile es que no nos enseñan a pensar.”

José Mazza, científico chileno.

El párrafo transcripto está tomado de un reportaje hecho por “Diario Financiero”, de Santiago de Chile en su edición electrónica del 30/03 al científico astrónomo José Mazza, “Premio Nacional de Ciencias en 1999”, con relación a la necesidad de crear en ese país un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que “la ciencia tiene que ser la locomotora que saque al país del subdesarrollo”.

La ciencia, en realidad, es una parte de la educación superior dado que las Universidades apuntan más bien a formar profesionales en ciencias,porque la vocación para investigar, la tarea del científico, es obviamente mucho más reducida. En Chile habría 6.000 científicos.

Pero la materia esencial de todo sistema educativo es desarrollar la capacidad o la virtud de pensar, capacidad o virtud que en la Argentina escasea de modo alarmante. No pensamos o si se prefiere no sabemos pensar o lo que sería peor no queremos pensar.

Nosotros parecería que no somos capaces de pensar cosas diferentes, o lisa y llanamente tememos pensar, y ello explicaría la causa que nos imposibilita resolver nuestros problemas y cuestiones que se repiten como eternos círculos viciosos.

Ejemplos:

> La pobreza. Más que celebrar que el índice que la mide bajó dos puntos, lo que nos debe preocupar es porqué llegamos a tener un tercio de la población en esa situación y, la primera conclusión, consiste en que hemos hecho varias cosas mal, en especial en los últimos años en los que la pobreza se multiplicó mas de 4 o 5 veces.

Si no nos ponemos a pensar en ello los índices podrán variar en más o en menos, nos debiéramos preguntar ¿está en vías de solución esa grave cuestión de la pobreza?

Medir la pobreza sólo por el valor de una canasta es una falacia ya que la persona que logra ganar unos pesos más, no por eso dejó de ser pobre, vive padeciendo los mismos problemas y lo más grave sin acceso a sistemas de educación y salud de buen nivel y a servicios públicos, hoy de primera necesidad, como vivienda digna, agua corriente, cloacas y asfalto.

A esas carencias se debe sumar la pérdida de capacidad de aprendizaje de un sector importante de los hijos de la indigencia y la pobreza debido a la mala alimentación y desnutrición que afectan su normal desarrollo cerebral, tal como lo expuso días pasados el cardiocirujano Juan Carlos Parodi en el programa “La Mirada”, de Roberto García.

Estaríamos en una situación en que parte de dos o tres generaciones estarían perdidas a menos que para esos niños y jóvenes que integran ese segmento de la población se encuentren programas educativos específicos que le permitan aprovechar su capacidad cerebral disponible.

Recién llegados a este punto podríamos decir que comenzamos a enfrentar las causas reales y consecuencias de la pobreza acumulada en los últimos años, más allá de la variación circunstancial de los índices que aún es insuficiente para marcar una tendencia firme.

La pobreza no es una cuestión de dinero, es una situación de calidad de vida, asi lo debemos entender.



Llama la atención que desde hace años los llamados planes sociales se hayan considerado dádivas para captar voluntades y que se hayan concedido sin obligación de prestación alguna. Esto es una consecuencia de no pensar y de una cultura mediocre e hipócrita.

La sociedad argentina ha tolerado estos vicios, los votamos con tal de poder decir “dame dos”.

¿Será el poder adquisitivo nuestra medida de calidad cultural?, tal como la publicidad de una tarjeta de crédito que, dice, reparte prestigio…

Sobre esta grave cuestión navegamos sobre lo superficial, el índice bajó dos puntos, como si este hecho significará que en solo un trimestre la pobreza afecta a una cada cuatro personas en vez de una cada tres.

> La inflación, pilar de la pobreza. Hubo un ministro llamado José Martinez de Hoz, quien pensó que mediante la publicación anticipada del tipo de cambio se podría abatir la inflación, la famosa tablita, mientras las tasas de interés eran siderales. Pasaron 40 años y otra vez mediante la venta de reservas, recibidas en préstamo, insistimos que asi podemos combatir la inflación. Tipo de cambio anunciado, el dólar se quedará en los valores actuales con mínimas variaciones y las tasas de interés también como triunfalmente lo anunció el presidente del Banco Central en esta lucha conventillesca, entre personas de un mismo “equipo” que no saben pensar y que en definitiva creen que el uso del poder es un signo de idoneidad profesional y de nobleza cultural capaz de convertir al folletín en pergamino.

Mientras tanto las pautas de inflación fijadas por “el equipo” fallaron y y a este ritmo seguirán fallando, por lo tanto los índices que miden la pobreza seguirán oscilando. Una de sus causas persiste.

En fin, no me vengan a comparar a este gobierno con que los “K” eran peores, eso es otra hipocresía. Es una comparación con una escala de disvalores.

En esa sofistica comparación, todos resultamos mejores.

Se parecen, unos y otros pensaron y piensan en el poder, pero todos continúan por el mismo sendero, el sendero del atraso y del fracaso constante.

Parafraseando a José Mazza: “El problema graves es la ignorancia de los gobernantes” que en un momento nos pusieron como ejemplo de administracion sindical a un país árabe, como lo hizo el actual y fortalecido presidente de Aerolíneas Argentinas, para quien “el enojo” sería una virtud…(sic)

Hasta ahora solo cambió, el perfume y el maquillaje, solo la estética…

Macripardismo a fondo y reelecciones para todos…