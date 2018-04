3 de cal y 2 de arena

CONSUMO EN CAÍDA LIBRE

1ro hay que tener en cuenta que las ventas minoristas volvieron a caer en marzo, 2%, y acumulan baja del 1,5% en los 3 1ros meses del 2018. El relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) se realizó en 10.000 comercios pymes de todo el país.

En este caso, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) destacó que el empresario del sector mantiene su esperanza para los próximos meses y también destacó que la renovación del Ahora 12 seguramente será la encargada de mantener el consumo.

El relevamiento se llevó a cabo en un total de 2.000 comercios pymes de toda la Argentina en los principales rubros que incluyen la venta minorista familiar se registró que las ventas minoristas en ese tipo de emprendimientos finalizaron marzo con una caída de 2% frente a igual mes del 2017, medidas a precios constantes, y por tanto acumulan una baja anual de 1,5% en los primeros 3 meses del 2018.

Comparadas con febrero subieron un 10%, incremento que se explica básicamente por cuestiones estacionales.

“A pesar de que se sintió más presencia de consumidores en la calle que en febrero, el despacho fue insuficiente por la falta de efectivo y el mayor cuidado del ingreso en la economía familiar. Los movimientos constantes en el tipo de cambio tampoco ayudaron porque sumaron incertidumbre” , señaló la entidad presidida por Fabián Tarrío.

De acuerdo a Came, hubo mucho desplazamiento de ventas hacia canales alternativos y en los rubros de indumentaria, calzados, blanquería, lencería y joyería se sintió la mayor competencia del comercio informal.

En tanto, en alimentos y bebidas, la línea mayorista captó muchas compras de los minoristas, y también los hipermercados y grandes bocas de expendio se llevaron clientes de negocios pymes que se vieron tentados por las mejores condiciones de promoción.

Según el informe, se movieron mejor las operaciones con financiamiento, pero muchos consumidores se encontraron con sus tarjetas cargadas, y debieron postergar la compra por el rechazo a la hora de pagar.

En ese sentido, los programas Ahora 12, Ahora 6 y Ahora 3 siguieron siendo una alternativa usada al momento de decidir la transacción.

Un dato importante es que en marzo, el 50,2% de los negocios consultados tuvieron bajas anuales en sus despachos, mientras que el 37,0% registró aumentos y el 12,8% se mantuvo sin cambios.

Como dato positivo, según el relevamiento de Came, el 66,5% de los locales espera que aumenten las ventas en los próximos meses, un % interesante en medio del complicado panorama donde pocos comercios crecen.

VUELVEN LOS PAROS DOCENTES

Tan solo pasó 1 mes del inicio de clases y el conflicto entre los docentes y el Gobierno aún parece no poder cesar. Nuevamente habrá paros en a Bs.As. y CABA. TAMBIÉN se producirán huelgas en otros 5 distritos como Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Chaco y Neuquén (en medio de un nuevo aniversario por la violenta muerte del maestro Carlos Fuentealba en el desalojo policial de una ruta neuquina en 2007).

Las negociaciones salariales se vieron afectadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone un techo a las subas atado a la pauta de inflación anual del 15,7%., y por la arenga de la Casa Rosada, que además desalienta el uso de la cláusula gatillo para no alimentar las expectativas de inflación.

Por tanto, ante la falta de acuerdo ciertos gobernadores dieron aumentos por decreto y clausuraron la paritaria como en los casos de Mendoza, CABA, Entre Ríos y Santa Fe.

En la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente realizará el próximo jueves 5/04 un paro de 24 horas, que se convertirá en la 3er huelga desde el inicio del ciclo lectivo el pasado 5/03.

De esta manera, será central el encuentro paritario que un día antes mantendrán Suteba, Feb, Uda, Sadop, Amet y Udocba con el Gobierno de María Eugenia Vidal, tras el rechazo al aumento del 15% en tres tramos, con revisión y plus por presentismo y capacitación.

Capital Federal no se quedará afuera y tanto UTE-Ctera (que lidera Eduardo López) como Sadop activarán un paro de 24 horas a realizar probablemente el próximo viernes 6/4, en reclamo a Horacio Rodríguez Larreta de que reabra la paritaria y en rechazo al aumento del 15% en 3 cuotas, con revisión y plus por capacitación y título.

Por último, en la provincia de Santa Fe, Amsafé -que lidera Alesso- llevará adelante desde el miércoles una huelga de 48 horas (también los privados de Sadop) en rechazo a la decisión del socialista Miguel Lifschitz de otorgar por decreto una suba del 18% en 2 tramos, con gatillo.

Esperemos que los docentes puedan recibir lo que merecen y que el acuerdo cede finalmente de una forma positiva y pacífica para que todos los chicos del país puedan llevar adelante el ciclo electivo cómo corresponde.

PARO DE 48 HORAS DE BANCO PROVINCIA

Este martes 3/04 se desarrollará un paro de 48 horas en el Banco Provincia. Por lo que no habrá actividades en todas las sucursales hasta el jueves 5/04. Esto generaría inconvenientes en la operatoria de los cajeros automáticos.

La nueva medida de fuerza fue ratificada por el secretario general del gremio, Miguel Guglielmotti, quien informó mediante un comunicado que las medidas gremiales se realizarán sin presencia de los trabajadores en las sucursales y fueron convocadas ante el fracaso de la negociación paritaria, con el agravante de la situación institucional del banco sometida a maniobras de vaciamiento y ante el despojo previsional a partir de la sanción de la Ley 15.008 impulsada por la gobernadora Vidal, que perjudica y compromete los beneficios jubilatorios de todas las compañeras y compañeros del Provincia.

La Bancaria, liderada a nivel nacional por Sergio Palazzo rechazó el último ofrecimiento del gobierno, de un 15% en 4 cuotas, argumentando que de esa forma se trataría de un pago de poco más de 10%.

Aunque el Ministerio de Trabajo “impuso” ese ofrecimiento y eso activó a que los bancarios decretaran los 2 días de paro en la provincia de Buenos Aires.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ACELARA LA CREACIÓN DE EMPLEOS

Ahora empezamos con las buenas noticias y en este caso se incluye al rubro de la construcción, donde se logró sumar un total de 10 trabajadores por día entre agosto de 2017 y enero de 2018. Esto marcó la mayor cantidad de obreros en blanco de los últimos 3 años.

Por ejemplo, el provincia de Neuquén hay un total de 550 empresas inscriptas entre desarrolladoras y subcontratistas que representan un 4.8% más que en mismo período del 2017.

Según diversos datos publicados en el Informe de Coyuntura de la Construcción, del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) entre agosto de 2017 y enero de 2018 se crearon 1.803 puestos de trabajo en el sector en la provincia (10 empleos nuevos/día).en el mes de enero de 2018 se registraron 12.143 empleos en la construcción en Neuquén, el número más alto desde noviembre de 2015. Es decir, un 5,1% más de empleados en el rubro que en diciembre de 2017 y un 21,1% más que enero de ese año.

Desde provincia dicen que muchos puestos de trabajo obedecen a la aceleración de los proyectos de gas y petróleo y otros están en viviendas y en obras públicas.

Según López de Murillas: “el petróleo todavía no toma tanta gente como en otra época y hasta que el barril no suba unos puntos no va a subir. Es por eso que los desplazados se resguardan en las construcciones de viviendas”.

SHELL INVERTIRÁ US$ 1.500 millones en Vaca Muerta

La petrolera anunció que empezarán a trabajar en modo industrial en el bloque Sierras Blancas-Cruz de Lorena a partir del 3er trimestre. Por lo que plantean multiplicar por 10 la producción de petróleo no convencional que extraen de Vaca Muerta.

Por su parte, el gobernador Omar Gutiérrez cerró la gira que realizó por USA con esta gran noticia de que la petrolera Shell resolvió que a partir del 3er trimestre pisará el acelerador a fondo en el bloque Sierras Blancas-Cruz de Lorena y con una inversión de US$1.500 millones de dólares pasarán su desarrollo a la fase industrial.

La firma angloholandesa proyecta pasar de los actuales 4.000 barriles de crudo que extrae de las dos áreas que funcionan en conjunto, a nada menos que 40.000 barriles diarios en 2020.

Para la provincia el anuncio implica un fuerte impacto, dado que los 40.000 barriles esperados representan el 40% de la actual producción.