"Macri cobró todos los pasajes cuando fue diputado"

El diputado nacional Felipe Solá reiteró lo que dijo su colega de bloque, Graciela Camaño, respondiendo a las críticas de Mauricio Macri por el canje de pasajes en la Cámara de Diputados.

Camaño sostuvo desde su cuenta en Twitter que “él (Macri) también fue diputado y también canjeó pasajes”.

Que encantador @mauriciomacri se olvido de todos los pasajes que canjeo cuando fue Diputado Nacional, en su época era x planilla, recuerda? Porque él también FUE DIPUTADO y también CANJEÓ PASAJES!!!!https://t.co/vRwrYDefcn — EGC (@GracielaCamano) 30 de marzo de 2018

Ahora, Felipe Solá defendió el sistema al señalar que el canje de pasajes “no es una inmoralidad. Es una costumbre del Congreso”. Y le apuntó a Mauricio Macri, quien “cobró todos los pasajes por planilla cuando era diputado, así que no me joda con el dedito acusador. De la misma manera todos los del Pro”.

“Es una parte del sueldo. Algunos lo gastan en nafta y otros en pasajes aéreos”, puntualizó Solá, que aclaró luego que “normalmente no cobro todos mis pasajes. Vivimos en una inmensa hipocresía. Si van a tirar el Congreso para abajo, que no lo hagan con esta pavada. Lo clarificamos rápido, sabiendo en dónde viven, quién tiene que pagar nafta. No es para tapa”.

Añadió que se trata de “un ataque al Congreso. ¿Dónde están los opositores? En el Congreso. Hay que un ataque al Congreso. Esto es un mecanismo de degradación de la política y de la oposición”.

Felipe Solá también se refirió al escándalo sexual en el Club Atlético Independiente, advirtiendo que “en esta sociedad entra la calumnia, es algo miserable. Hay morbo, yo no lo acepto”.

Solá salió en defensa del exlegislador Gustavo Vera, acusado de "pedófilo" por la actriz porno y conductora radial Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand.

“Es absolutamente mentira (la acusación) porque conozco a Gustavo Vera. Hay una intención política, alguien pone a esta mujer en la mesa de Mirtha Legrand con un objetivo. Da asco hablar de este tema, ojalá se investigue a fondo y que caiga quien caiga”, dijo Solá hablando con "El fin de la metáfora", de Radio 10.

Sobre el ministro Juan José Aranguren, Solá señaló que “él cree que lo que hace es lo correcto y lo que le conviene al país. Ese estado de estupidez mental está presente en buena parte del Gobierno. Parece que hay que agradecerle a los CEOs que dejaron de ganar mucho dinero, nos toman por estúpidos. ¿Macri, le va a pedir que trabajen y paguen sus impuestos a la gente mientras que justifica a los que tienen la plata afuera?”.

Consultado acerca del año electoral 2019, Solá prefirió no dar nombres porque “no queremos quemarlos. Veo una gran interna. Espero que sea una sola. Que tengan el valor moral y que vea cuánto vale en la cancha. Y que si pierde, acepte, porque si vamos a un ballotage perdemos. Los pueblos no vuelven para atrás”.

“Hay mucha gente que quiere otra cosa y ha votado por Macri. Hay más gente del lado del kirchnerismo que está dispuesta a rever al acuerdo. Si no prevalece ese clima, estamos frente a una trampa. La unidad se hace con reuniones, pactos, acuerdos, diálogos. Yo no me saco una foto antes de saber qué piensa”, concluyó.