Renueva Macri la zanahoria del plan Belgrano

"(...) Obras de infraestructura, programas y acciones sociales, de seguridad, educación, salud, de apoyo a producciones regionales. Prácticamente todo lo que el Gobierno nacional planifique y decida destinar al Norte del país bien puede formar parte del amplio listado del Plan Belgrano, una herramienta que la gestión de Cambiemos ideó a modo de reparación histórica para esta parte del país, bajo el formato de promesas que no son del todo nuevas para esta región. (...)".

Leticia Muñoz,

en el diario Norte, de Resistencia



A más de 2 años del lanzamiento del Plan Belgrano, que incluye como un eje principal la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, recién se terminaron las obras de mejora en unos 400 kilómetros de vías. De todos modos, Mauricio Macri sigue afirmando que en 2019 estarán refaccionados 1.600 kilómetros.

Hay una pereza en la ejecución del Belgrano, obra decisiva para atender las economías regionales del norte del país, básicamente por falta de recursos por desvío de los asignados en los presupuestos. También impactó la redefinición de planes para incluir obras en Santa Fe/Rosario que beneficien a los productores y exportadores de granos, modificando el planteo inicial.

Hay quejas variadas de las provincias del Norte por las demoras en las obras de infraestructura del Plan Belgrano. Y en la falta de concreción del prometido fondo de reparación histórica que iba a canalizar unos $50.000 millones a las provincias más complicadas del norte y del noreste para contener la pobreza y dar incentivos a las inversiones.

Según los datos de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), en 2016 el Estado nacional destinó al Belgrano Cargas $938 millones, pero en 2017 aplicó $918 millones con un reducción del -2,1% en términos nominales (hay que restarle la inflación del período, que resulta en -26% en términos reales).

En el Presupuesto 2018 se planificaron $1.690 millones para el Belgrano, un incremento de 65,7% más.

Sin embargo, quienes conocen el proyecto dicen que es un objetivo modesto si se trata de renovar 1.600 kilómetros de vías y de incorporar 30 locomotoras y 1.000 vagones procedentes de China para que en el año reelectoral 2019 puedan transportarse carga 3 millones de toneladas anuales, en vez de 1 millón, y aumentar la velocidad del tren de 15 Km/hora a 40 Km/hora.

Debe recordarse que el estándar internacional es de 100 Km/h para trenes de carga, lo que permitiría que el viaje de Jujuy a Retiro pueda hacerse en 7 días.

En este momento el Belgrano recorre ese trayecto en 22 días.

De acuerdo a la Administración Macri, se ha concluído la etapa 1 del plan de renovación de vías y se comenzaron las obras de la etapa 2.

Se encuentra en proceso de licitación una obra por la renovación de 200 kilómetros adicionales.

El Plan Belgrano tiene como titular hoy día a Carlos Vignolo, funcionario del gobernador correntino Gustavo Valdés y cercano a Ricardo Colombi.

Vignolo reemplazó al tucumano José Cano, a cuya gestioón se la considera un fracaso.

El plan de rehabilitación del Belgrano Cargas incluye mejoras en 33 puentes ferroviarios en zonas de alto flujo hídrico, para proteger las vías ante crecidas: $600 millones.

Estas obras no estaban en el plan original sino que fueron incorporadas a fines de 2017, al trazarse una nueva circunvalación ferroviaria en la ciudad de Santa Fe y un acceso ferroviario al puerto de Timbúes, al que hoy día sólo se puede llegar con camiones. Así se busca abaratar los costos logísticos de los productos exportables. Este plan tiene un presupuesto de $2.800 millones.

La circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe requerirá el tendido de 20 kilómetros de vías nuevas y la renovación de 44 Km. existentes, además de la construcción de un nuevo puente sobre el río Salado.

Y el nuevo acceso ferroviario al puerto de Timbúes, al norte de Rosario, incluirá la construcción de 9 kilómetros de vías nuevas y un puente sobre el río Carcarañá para abaratar el transporte y acceso a los puertos de las cerealeras Noble, Dreyfus y Renova.

Hay una explicación para esto: más del 80% de los granos y aceites exportados lo hacen a través de los puertos del Gran Rosario, y según la Bolsa de Comercio de Rosario, un mejor transporte ferroviario permitiría mejorar los precios finales de los productos exportados entre 19% y 27%.

Quedaron fuera del presupuesto y dependen de iniciativas público privadas (PPP) la recuperación de los ramales salteños desde General Güemes hasta el paso internacional de Socompa ($2.700 millones). Y la recuperación del ramal Embarcación/Coronel Cornejo ($4.600 millones), según el diario El Tribuno, de Salta.

De las PPP aplicadas al Belgrano se quiere hablar en Resistencia (Chaco).

En Resistencia

¿Qué situación espera en Chaco a Macri y sus ministros?

Por un lado, se ha dado trascendencia a los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME): “la actividad continúa sin repuntar, pero el empresario mantiene su optimismo para los próximos meses. La renovación del Ahora 12 seguramente sostendrá el consumo”.

En Resistencia habrá planteos de empresarios por pedido de la CAME, de la cual forman parte la Fechaco y las otras 3 entidades empresariales de Corrientes, Formosa y Misiones.

Ellos quieren estar cara a cara con los mandatarios y con los ministros nacionales que aterricen en la capital chaqueña para pedirles esfuerzos en 3 áreas:

> energía (no sólo eléctrica, obras y tarifas, sino también el gas y las energías renovables como la biomasa);

> el 2do. puente Chaco-Corrientes; y

> la diferenciación tributaria para el NEA.

Ellos dicen que en Salta, el encuentro de fines de febrero, fue interesante la posibilidad de tener en un solo lugar y durante todo un día a casi todo el gabinete nacional, que no interactuó pero brindó información en paneles de 30 minutos de duración cada uno.

Al respecto, habría que bajar las expectativas. Acerca de aquel encuentro, Sergio Romero escribió en El Tribuno, de Salta:

"El Gobierno nacional debería revisar métodos y criterios en su comunicación con la población del interior de la Argentina. La presencia de gran parte del gabinete del presidente Mauricio Macri en Salta, para ratificar la vigencia del Plan Belgrano ante seis gobernadores y una nutrida audiencia de empresarios, funcionarios y técnicos fue auspiciosa; sin embargo, hubiera sido productivo que los funcionarios aprovecharan una oportunidad inigualable para que los ministros interactuaran y escucharan a los salteños. (...)".

A Chaco, la Administración Macri le prometió, a cambio de la adhesión del Chaco al Consenso Fiscal y del apoyo a las leyes de reforma previsional y tributaria:

> una autopista en la ruta nacional 16 entre el límite Chaco-Santiago y Salta,

> tramos de la ruta nacional 95 hacia Formosa,

> sistemas cloacales para 11 localidades,

> varias redes de abastecimiento de agua potable,

> 2 líneas de energía de 132 KV,

> la defensa para el barrio San Pedro Pescador y otras obras de defensa contra inundaciones;

> el dragado del riacho Barranqueras, los sistemas de accesos a ese puerto y al de Las Palmas.

Para Macri, todo eso o casi todo es PPP, comenzando por el 2do. Puente Chaco - Corrientes: US$ 700 millones para un viaducto de 4 carriles, sin modo ferroviario, y US$ 32 millones en obras complementarias, es decir, la circunvalación al Gran Resistencia y una variante para conectar al lado correntino con Riachuelo.

No obstante, a la vez, es una semana complicada en Resistencia y en la provincia. Tanto UPCP (Unión Personal Civil de la Provincia), el Frente Gremial Docente y la Unión de Trabajadores Judiciales definieron medidas de fuerza. UPCP resolvió un paro por 48 horas que tendrá lugar este jueves 05/04 y viernes 06/04. La Gremial Docente definió la medida de fuerza también por 48 horas, para este miércoles 04/04 y jueves 05/04. Mientras que la Unión de Judiciales coincidirá en el paro con los estatales, ya que tendrá lugar el jueves 05/04 y viernes /06.

Habrá movilización en Resistencia de estatales que reclaman una audiencia con el gobierno provincial para revisar la pauta salarial: “Un 10% y $900 en negro pagadero en 3 cuotas es una burla para los trabajadores”, expresó el secretario general de UPCP, José Niz, acerca de “la imposición arbitraria de un aumento salarial que aplica el ajuste a los trabajadores”.

En tanto, el Frente Gremial Docente reivindicó la movilización provincial y reiteró su rechazo a la “irrisoria oferta del 10% en cómodas cuotas”, exigiendo la convocatoria a la comisión de política salarial y condiciones de trabajo.

Por su lado, la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco convocó al paro general de actividades con retiro de los lugares de trabajo en juzgados y tribunales de Resistencia, a partir de las 10:00, los días jueves 5 y viernes 6, en reclamo de “una pauta salarial justa y equitativa para todo el personal judicial”.

En medio de las protestas, el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, atraviesa una situación compleja: funcionarios provinciales fueron detenidos, acusados de lavado de activos y malversación de fondos públicos en el manejo del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (Fappo).

Peppo se limitó a asegurar que “si hubiera estado al tanto, hubiera actuado”, al tiempo que resaltó que el dinero que fue involucrado en estos casos “no es patrimonio de un partido, es patrimonio de la personas”.

Sobre los hechos investigados, el mandatario provincial explicó que “el sistema de compras” para la pauta oficial “se maneja esencialmente a través de licitaciones”.

Y él prometió: “Van a generarse mayores controles. Además, he mandado a la Legislatura el proyecto para crear la Oficina Anticorrupción con participación activa de la oposición. La corrupción no es patrimonio de un partido, es patrimonio de las personas”.

Déficit del Plan Belgrano

Leticia Muñoz, en el diario Norte, de Resistencia, afirmó:

"(...) la expectativa aquí está centrada en torno al Encuentro de Gobernadores del NEA, formato con el cual las autoridades del Plan y del gobierno nacional buscarán relanzar la herramienta en esta parte del país, como ya lo hicieron a fines de febrero en Salta, para el NOA, y con desembarco masivo de ministros del gabinete. La fecha, que ya fue modificada dos veces (primero fue anunciado el 22 de marzo, luego el 20), sería ahora en los primeros días de abril (el 6, más precisamente), con la presencia del presidente Mauricio Macri.

¿Qué buscan? Sustanciar, a partir de obras y acciones concretadas en dos años, el modelo elegido para impulsar el desarrollo de las provincias del Norte para las cuales fue pensada la herramienta (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero). Y ratificar el incremento presupuestario, que para este 2018 será del 22% con respecto al año anterior, aunque para infraestructura el incremento nominal será inferior a la inflación proyectada e incluso inferior a las partidas previstas para asistencia social (por caso, se cuentan dentro del Plan la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios que otorga Anses). (...)".

Su conclusión es dura:

"(...) No tiene presupuesto propio y su rol es meramente coordinador. Es un área abstracta, con un esquema de buenas intenciones y objetivos plausibles. A dos años de comenzar, el Plan Belgrano no tiene contundencia, no demostró todavía ser “la reparación histórica” para el Norte argentino ni una solución sustentable que las diez provincias incluidas demandan desde hace siglos para no estar tan alejadas del crecimiento de la zona núcleo del país. Si bien existen desde diversos sectores (políticos y empresariales) reclamos por la lentitud en la ejecución de obras y el desembolso de fondos, las autoridades nacionales remarcan que es un programa de largo plazo y que los resultados vendrán de a poco.

(...) Al margen de las nuevas obras, cuyo presupuesto es plurianual, hay otras que fueron colocadas dentro del Plan Belgrano y que ya tenían cierto desarrollo cuando asumió el gobierno de Cambiemos. Principalmente aquellas financiadas por organismos de crédito internacional y las que formaban parte de algunos programas, como el Norte Grande.

En el Chaco, anotamos en este ítem al Gasoducto del NEA (hoy en etapa final de tendido de redes troncales y de ramales de aproximación; que deberá complementarse con las redes domiciliarias para estar operativo); al Segundo Acueducto del Interior (con pobres avances en 2017 y bajo ritmo de obra en estos primeros meses); a la autovía de la ruta nacional 16 entre Resistencia y Makallé (casi terminada); a la planta de tratamiento de efluentes cloacales del Gran Resistencia (con financiamiento del Banco Mundial) y a la renovación ferroviaria en varios ramales.

Sobre la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas es necesario recordar el cambio de enfoque que le dio la actual gestión a esa opción logística: priorizó tramos del ramal C6, desde Las Breñas hacia el sur del Chaco, para conectar con el norte de Santa Fe (donde el avance de obras es notable), y desde allí hacia los puertos del Gran Rosario, un itinerario donde las grandes cerealeras predominan; desechando la combinación que ofrecía el puerto de Barranqueras a través del ramal C3 para la salida de la producción agrícola del norte del país.

Un buen ejemplo de lo que ocurre con el plan de renovación ferroviaria son los 78 kilómetros del ramal C12 en su paso por el Chaco, con tramos que habían sido previstos por la anterior gestión entre Pampa del Infierno- Concepción del Bermejo y Frentones, que forman parte de las obras en marcha y que se terminarán en poco tiempo.

A esos avances innegables en las obras del Belgrano Cargas, con un presupuesto creciente, se contrapone la reactivación del ferrocarril Urquiza, que une Zárate con Garupá (Misiones) y requeriría unos 350 millones de dólares, una inversión que por ahora quedó en lista de espera. Como tareas alternativas, sobre todo para el sector forestal (uno de los motores de la economía misionera), se plantea la habilitación de la circulación de bitrenes en la ruta nacional 14. (...)".