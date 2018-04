Fútbol pedófilo: River, Independiente, Temperley, All Boys, Newell's, San Lorenzo...

Pasó casi desapercibida la grave denuncia de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand (Canal 13) acerca de lo que dijo que conocía en el club rosarino Newell's Old Boys acerca del comercio sexual con jugadores menores del club.

En 2010 también pasó desapercibido cuando el relacionista público hoy detenido, Leonardo Cohen Arazi, dijo en el programa Intrusos, de Jorge Rial (América 2, cuya directora de Programación es Liliana Parodi, quien según Jaitt es amiga de Cohen Arazi), reveló que el fallecido empresario Ricardo Fort era homosexual a quien proveía, a cambio de dinero, de jugadores de las divisiones inferiores de All Boys, a quienes le llevaba al boliche Esperanto.

También pasó medio desapercibido que en club Temperley podrían haber ocurrido acontecimientos similares a los denunciados en Independiente.

Y pasó desapercibido que el preparador físico Enrique Polola, desde 2013 a cargo de la pensión donde residen juveniles de San Lorenzo de Almagro, reveló lo que casi había ocurrido en ese lugar.

“Hace aproximadamente un año dimos una charla para los chicos con unos fiscales para hablar de la trata de persona. Después, como los chicos están con las redes sociales, trajimos policías de cibercrimen, más que nada la idea era avivarlos porque hay cosas raras, hombres que se hacen pasar por chicas... Unos días después de eso, vinieron dos chicos a contarme que una persona les ofrecía $9.000 para hacer unas fotos para una publicidad de ropa interior. Los chicos desconfiaron y me lo vinieron a contar. Yo les dije que le siguieran hablando y llamamos a la Policía, que intervino con su unidad de cibercrimen. Se metieron en las computadoras y los teléfonos de los chicos y los rastrearon. Después me contaron que era una red de pedófilos importante y si me animaba a hacer la denuncia. La hicimos y la causa está abierta. Ahora tengo que ir a testificar”, afirmó al diario deportivo Olé.

Cabe preguntarse ¿por qué sí lo de Independiente fue un escándalo y lo otro no?

River Plate

Ahora, la Asociación Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi) presentó ante la Justicia porteña una denuncia por abusos sexuales cometidos entre 2007 y 2011 contra 3 chicos de las divisiones inferiores de River Plate que vivían en la pensión del club, a partir de los dichos de una médica que trabajó en la institución.

"Ella (la médica) tuvo conocimiento de 3es chicos que sufrieron abusos. Vivían en la pensión de River y había una persona que se acercaba 3 veces por semana al club, por lo menos, y cometía abusos sobre los chicos", aseguró Andrés Bonicalzi, representante de Avivi a Radio Provincia.

El letrado agregó que "ella entiende que esta persona no solo se dedicaba a abusar sino que también hacia las veces de nexo entre los chicos y terceras personas" para concertar encuentros fuera de la pensión, con lo cual el caso tendría puntos en común con los casos investigados en Independiente.

Bonicalzi contó además que la profesional "toma conocimiento de todo esto a partir del psicólogo de la institución, que empezó a atender a los chicos por la angustia profunda en la que estaban" como consecuencia de los abusos sufridos.

Si bien la médica "puso en alerta a quien era su jefe", nunca concretaron una denuncia judicial.

Los abusos a menores que juegan en clubes comenzaron a ser investigados hace dos semanas, cuando el coordinador de las divisiones inferiores de Independiente, Fernando Berón, y el encargado de la pensión club, Fernando Langenauer, denunciaran el caso de un jugador del club prostituido cuando era menor de edad.

Desde entonces, fueron identificadas 7 víctimas, todas en Independiente, 6 personas fueron detenidas y se investiga a una presunta red de pedófilos que se extendería por varios clubes.

Según la información difundida por el canal C5N, en el caso de River Plate, la profesional ubicó los presuntos abusos en 2012. Otras versiones indican que los abusos habrían ocurrido entre 2004 y 2011.

Las autoridades de River señalaron que se ponen "a disposición de la Justicia y de los denunciantes para que se investigue todo".

Boncalzi contó que el supuesto abusador “no era miembro de la institución pero todos lo conocían” y “se manejaba dentro del club como habitué”. Agregó que la médica advirtió a su jefe de la situación pero “no le prestaron atención. Le dijeron que no se metiera y después la terminaron desvinculando sin causa del club”.

Showbusiness

Sobre la relación de los jóvenes con figuras del mundo de la política, el espectáculo y el periodismo, Héctor Maldonado, secretario general de Independiente, contó que pudo acceder a un mensaje. “Se lo envió un famoso a uno de los jugadores de las inferiores. El contenido no era sexual. Esta persona se interesaba en la situación del chico. No tengo claro si esto puede complicar al famoso. En ese caso particular, sé que el menor terminó bloqueándolo”.

Maldonado relató que desde el club empezaron a sospechar que algo andaba mal por un cambio de actitud en las víctimas: “Advertimos que habían modificado su forma de vestir y de gastar. A raíz de eso, los psicólogos indagaron y uno de los chicos le manifestó lo que ocurría”.

Según el el secretario general de Independiente, estos jóvenes participaban, con permiso de sus padres, de una salida semanal después de las prácticas o los fines de semana: “Una persona de Independiente llevaba a todos los autorizados a un shopping, algunos se iban al cine, otros a los jueguitos o a ver vidrieras y ponían un horario y un punto de encuentro. Al parecer, en ese tiempo, estos chicos eran llevados a dos departamentos, en Palermo y San Isidro”.

Las pensiones

Resulta un interrogante cómo se organizan las jornadas, la convivencia y la disciplina en las pensiones donde los clubes tienen a menores de edad que cree tienen un futuro en el fútbol.

Los clubes delegan en responsables cuya conducta desconocen y se ignora si las Comisiones Directivas practican alguna auditoría acerca de cómo funcionan las pensiones.

Además, aparece la cuestión de la contención de menores de edad en un fútbol argentino donde no todos los clubes trabajan con psicólogos, no siempre bien vistos por directivos y entrenadores. En general faltan terapeutas de conducta para niños y adolescentes, a quienes hay que formar como jóvenes deportistas alejados de su hogar familiar.

Los clubes han subestimado este capítulo, que resulta tenebroso, según parece aparecer, y que involucra a personas de gran repercusión pública, aunque hay idas y vueltas:

El escándalo por la red de pedofilia se extiende a River: una médica que trabajó en el club denunció abusos y prostitución de menores en las inferiores. La Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación (AVIVI) llevó la denuncia a la fiscalía de Núñez pic.twitter.com/RSllpdooSx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 2 de abril de 2018

El allanamiento de la casa de Fantino es el lugar donde llevaban a los chicos de independiente ahí vivía Fantino con su ex que cuando vio lo que pasaba dijo pasoooo !!! En ese lugar acudían los chicos a jugar con Fanty , que bolonqui hay un chico que relata todo y da nombres — CARLOS A TELLELDIN (@TELLELDINCARLOS) 31 de marzo de 2018

Division Delitos Contra la Salud de la *Policía de la Ciudad

Se realizó orden de allanamiente en la calle guemes 4225 piso 8vo. A, domicilio del imputado Leonardo Cohen Arazi en el marco de la causa nro. 19247/18 del Juzgado de Rogatorias por ante exhorto nro IPP 0702005429/18 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 2 de abril de 2018

Hay una confusión y mala interpretación.Leo Cohen Arazi vivía en el mismo edificio de la calle Güemes donde vide Miriam -la ex novia de Alejandro Fantino-x eso figura en esa https://t.co/fhQKeAfrxw Policía no allanó la casa de #Fantino por la causa de abusos en #Independiente https://t.co/xK9uRIvkrY — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 2 de abril de 2018

Abusos club independiente me llamaron varios periodistas, me cuentan que el silencio de Los medios, obedece a la Corporación del encubrimiento, hay muchos que están, otros que no, pero que hacen lo mismo, son homosexuales, el peligroso es el que aparenta ser macho mostrando Novia — CARLOS A TELLELDIN (@TELLELDINCARLOS) 1 de abril de 2018

A Fantino no lo salva ni SANTORO con operaciones de prensa, hay dos victimas menores de independiente que lo mencionan con lujo de detalle, un abogado conocido se arrimo a ofrecer silencio a cambio de $$ pero estan todos pensando, escandalo en puerta, los menores de independiente — CARLOS A TELLELDIN (@TELLELDINCARLOS) 31 de marzo de 2018

Nunca olviden que en 2010 Leonardo Cohen Arazi se presentaba en Intrusos para contar cómo le entregaba chicos de las inferiores de All Boys a Ricardo Fort. Vean cómo Rial , Ventura y Marcela Tauro festejan una historia de pedofilia . Hoy están compungidos. CARETAS. pic.twitter.com/lVdjryqpDy — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 2 de abril de 2018

Si vamos a hablar de pedófilos hablemos del primer pedófilo, tampoco la joda che. pic.twitter.com/LhQ5XnWbRV — Dra. Alcira Pignata (@PignataReload) 2 de abril de 2018

Pará, pará, para´... me estas diciendo que Fantino es un terrible pedófilo hdp? pic.twitter.com/sirXmFCsTJ — Santiago (@SantiagoMMX) 1 de abril de 2018

Parece que este muchacho tenía otros placeres además de la pedofilia pic.twitter.com/iZNaVTIcGs — Horacio Torres (@Horacio246) 1 de abril de 2018

Ahora que las denuncias de pedofilia se pusieron de moda, es bueno recordar sus orígenes en Argentina... pic.twitter.com/BDdxkRQUMT — José Magioncalda (@magioncalda) 31 de marzo de 2018

hay tres millones de periodistas deportivos en la Argentina y se descubre una organización de pedofilia por el relato de una víctima — daniel gigena (@dangigena1) 31 de marzo de 2018

En otros países

Lamentablemente, la pedofilia en el fútbol no ocurre sólo en la Argentina.

Por ejemplo, el fútbol inglés tuvo que remontar una ola de denuncias en 2016 de casos que habían ocurrido en los años '70 y '80, antes de la gran profesionalidad que llegó a la Premier League.

Fueron más de 7 los ex jugadores que confesaron haber sido violados por sus entrenadores.

Por ejemplo, Chris Unsworth, de 44 años, quien jugó en las categorías menores del Manchester City, dijo que fue violado por Barry Bennell, un ex entrenador que abusó de decenas de niños mientras trabajaba en otro club, Crewe Alexandra Football Club, de la League Two.



“Fui violado entre 50 y 100 veces”, contó Unsworth, que tenía 9 años cuando sufrió el primer abuso y que dejó el fútbol a los 16 años.

“Mis padres han fallecido y me duele no habérselo contado. Aunque no sé si hubiera sido bueno, porque quizá se hubieran echado la culpa”, añadió en una entrevista en la cadena BBC, un par de años atrás.

Jason Dunford también fue víctima de Bennell, que se cambió el nombre a Richard Jones, tiene 62 años y cuando tenía 44 fue declarado culpable tras admitir 23 cargos por abusos sexuales con niños de entre 9 y 15 años, con una sentencia de 9 años de prisión.

En 2015 él fue condenado a 2 años de cárcel por abusar de un niño de 12 años en Macclesfield, aunque en la actualidad se encuentra fuera de prisión.

“Recuerdo un día que Bennell empezó a tocarme y le dije que no lo hiciera. Después de eso comenzó a atormentarme, diciéndome que jugaría cada domingo y luego dejándome en el banco sin jugar, fuera del equipo”, recordó Dunford, que comentó que otro entrenador también intentó abusar de él de pequeño.