Fútbol pedófilo: Videos ¿hay/no hay? (Jaitt no frena)

“Es absolutamente mentira (la acusación) porque conozco a Gustavo Vera. Hay una intención política, alguien pone a esta mujer en la mesa de Mirtha Legrand con un objetivo. Da asco hablar de este tema, ojalá se investigue a fondo y que caiga quien caiga”,

Felipe Solá sobre Natacha Jaitt,

hablando con "El fin de la metáfora", Radio 10.

El rumor proviene del backstage de la cena en Canal 13 que Mirtha Legrand sirvió el sábado 31/03, y el periodista de espectáculos Jorge Rial lo deslizó en su multitudinaria cuenta en Twitter: amenazan con material fílmico del escándalo de sexo pago de mayores de edad con menores que jugan en clubes de fútbol de 1ra. División.

Todo indica que el escándalo de pedofilia está lejos de quedar atrás, y la propia Natacha Jaitt, quien estuvo en lo de Legrand, se encargó, también desde Twiter, de que la mecha no se apague.

Aquí algunos tuits que traen cola, en especial para la pantalla de América TV y su filial A24. Esto es muy curioso porque el canal es tan cercano a la Administración Macri desde el ingreso a su accionariado del financista de la salud, Claudio Belocopitt (Swiss Medical), tan cercano a Mario Quintana, y enemigo de la obra social/prepaga OSDE, que no se alcanza a comprender qué ocurrió que la 'operación mediática' que acompaña todo este escándalo, impactó tan de lleno en personas de su programación.

De todos modos Alejandro Fantino comenzó ya a responder las acusaciones de Jaitt:

Te estimaba @luisnovaresio .. q lastima TE CUIDÉ y no te nombré en la lista. Para no entorpecer la causa... SE QUE ESTO LO HACÉS X MIEDO, Y ESTA BIEN, ESTAS ENFERMO DE PEDOFILIA. TODO SALDRÁ A LA LUZ, MUY PRONTO. MIENTRAS SEGUÍ TENIENDO SEXO CON TU POBRE GATITO. (Zoofilia ) https://t.co/32JiZGzO5g

Ah.. @rialjorge , no te llamaron aún por los,sobres de C. López? besos.

Ojalá no abusen de tu hijo y tengas que pedir disculpas VOS. Ojo conmigo, te conozco del gupete del bar MILION cuando... mejor me callo., ojo. https://t.co/AuKmbN3Tuq

Triste es que seas cómplice de pedofilia , abusos a las prostitutas de deptos y de la calle, etc. amiguita de VERA y encima NO seas PERIODISTA DE VERDAD. RAJÁ DE LOS MEDIOS, COMO TE SACAN DE TODAS PARTES POR INÚTIL. https://t.co/9BmLKnVeLf

PAUSA, es importante que sepan q después de mi lista que no fue TODA, para no entorpecer la causa, están agregando en los medios nombres de personas famosas (x no aclarar sus cargos laborales), PARA TAPAR LO VERDADEROS casos reales, NO CREAN NADA EXTRAQUE ESCUCHEN EN TV.