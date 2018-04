Baréin, reino de la F1 y de un legado arqueológico de 5.000 años

El Reino de Baréin, uno pequeño país en la costa del golfo Pérsico, y uno de los destinos más populares preferidos por turistas en Oriente Medio será escenario de la segunda prueba de la temporada de la fórmula 1, el próximo domingo 8/04 en el circuíto de Sakhir.

Por este motivo, les enseñaremos un poco más de este Estado monárquico que destaca por la mezcla casi perfecta de la cultura árabe con un riquísimo legado arqueológico de 5 milenios de civilización.

La isla de Bahréin ofrece una gama amplia de opciones para la recreación y el entretenimiento, comenzando con numerosas fortificaciones entre las que destaca el Qal’at al-Bahréin, el cual es un sitio listado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Para quienes aman la cultura y el arte, el Museo Nacional de Bahréin es también una de las mejores opciones para visitar, principalmente porque aquí se tienen artefactos que son vestigios de la historia del territorio y que datan desde hace 9000 años, en una época en la que los primeros habitantes residieron en estas tierras.

Como dijimos al inicio, el Reino de Bahrein tiene muchos lugares que son impresionantes y si o si debes visitar si llegas a viajar allí entre ellos se encuentra el Circuito Internacional de Bahrein que fue impulsado por el príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, fue principalmente creado con la idea de que fuera para la Formula 1. Como el heredero es un gran fanático de los motores no tuvo problema en invertir en este increíble circuito, fue diseñado por el alemán Hermann Tilke y se gastó 150 millones de dólares, en él se hacen varias carreras que son muy importantes internacionalmente.



Si se queda varios días en Baréin, puede programar una visita a una de las islas quuue conforma el archipiélago en busca de relajación y algo de sol. Al Dar Island un paraíso que parece caribeo, por el color de sus aguas, se encuentra a algunos minutos de Manama, en lancha.Por tratarse de un país de Oriente Medio, islámico independiente, visitar mezquitas, como en Marruecos, tiene que estar dentro de la guía turística. En Bareín se encuentra una de las más grandes del mundo, la Gran Mezquita Al-Fateh, que abarca 6.500 metros cuadrados con una capacidad máxima de 7.000 fieles.

La arquitectura moderna también está presente en Baréin, coronada por las imponentes torres gemelas del Bahrain World Trade Center, dos enormes rascacielos que se iluminan por las noches dándole a la ciudad un aire futurista con 240 metros, distribuídos en 50 pisos en total, son las primeras en inegrar a su diseño aerogeneradores. Por tal razón, el proyecto ha recibido varios premios por sostenibilidad, incluyendo el 2006 LEAF Awards por ‘Mejor Uso de la Tecnología en un Gran Planeamiento’ y premio de ‘Diseño Sostenible’ del Mundo Árabe de la Construcción’.

20180403-171226-004.jpg

Hablemos de costos

Por tratarse de uun lujo de oriente medio, los costos de vuelo, partiendo desde la Argentina, son elevados. La oferta más baja conseguida en los buscadores web es de $ 46.000 con dos escalas, unos US$ 2.300 en promedio.

Emirates, Gulf Air, Turkish Airlines y Lufthansa son las opciones de vuelo más frecuentes a Baréin.

Mientras que si de alojamiento se habla, existen opciones para todo tipo de billeteras. Desde US$ 350 por noche en el Four Seasons, hasta noches de US$ 60 en un hotel 4 estrellas por el Ramada Palace Hotel.

En cuanto a las actividades por la ciudad capital, Manama, el costo de un City Tour ronda los US$ 100 por adulto y US$ 50 por niño.