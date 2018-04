Caputo y Kicillof se tiraron con ‘deuda K’ y la ‘deuda M’ en el Congreso

Y finalmente llegó el día de la verdad para el ministro de Finanzas Luis Caputo. Esta mañana (4/4) se presenta ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, donde fue citado por la oposición para responder sobre la política de endeudamiento que lleva adelante desde su cartera y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales.

La presencia del ministro había sido prometida por el jefe Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, durante su último informe de gestión hace tres semanas.

Pero la presencia de Caputo, prometida para 15 días atrás, se demoró y le dio tiempo al funcionario para ‘prepararse’ sobre cómo enfrentar a los opositores y sus preguntas.

Durante la reunión de constitución de la Bicameral, el bloque oficialista de Cambiemos acordó con la oposición citar al ministro para el 4 de abril a las 9.

Caputo se enfrenta a duros opositores empezando por el titular del cuerpo, José Mayans (interbloque Argentina Federal), que es secundado por el diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo, como vicepresidente.

Los secretarios de la comisión son el diputado Axel Kicillof y el senador Ernesto Martínez, del oficialismo. Además, integran el comité asesor José Luis Gioja (FpV), Marco Lavagna (Frente Renovador) y Luis Tailhade (FpV), entre otros.

Además del ‘coucheo’ que tuvo durante estas dos semanas, Caputo estuvo reunido días atrás con legisladores del oficialismo que también lo asesoraron sobre cómo enfrentar a los opositores.

La oposición también se preparó para la presencia de Caputo. El Frente para la Victoria se reunió con sus representantes en la bicameral y lo mismo hizo el Frente Renovador y Argentina Federal.

Al inicio de la reunión de la bicameral, Caputo agradeció la invitación al parlamento y realizó una exposición de su gestión en el ministerio de Finanzas. Luego, la bicameral votó el mecanismo de preguntas al ministro y se aprobó la moción del oficialista Luis Naidenoff que consistió en que los legisladores formulen las preguntas en grupo para que al final el funcionario las responda, lo que evita los choques directos con opositores y le da mayor manejo de la situación. José Luis Gioja había mocionado por el mecanismo de pregunta-respuesta pero no logró la mayoría.

Uno de los puntos más altos del debate fue cuando Kicillof y Caputo se cruzaron por la deuda. El exministro preguntó “por qué si el Gobierno dijo que este año no se iba a tomar más deuda externa, ayer se anunció que emitirán US$5.000 millones más”. Agregó que “es el período en que más deuda externa se tomó en la historia argentina” y quiso que Caputo responda “cuánta deuda emitió, externa e interna”.

A su turno, el funcionario explicó: “Desde 2015 la deuda bruta subió en 80 mil millones de dólares y la neta en 64 mil millones. Lo importante es ver la deuda neta. Los 200 mil millones que menciona el diputado Kicillof incluyen los refinanciamientos. Pero dos de cada tres veces estamos refinanciando deuda vieja y a tasas más bajas de lo que viene. Entonces, estamos teniendo un ahorro financiero”.

Sobre el déficit financiero, Caputo indicó: “Somos de los que pagamos menos intereses de la región”. “Las tasas son las más bajas de la historia y el crecimiento de los intereses no es tan grande”.

Sobre las acusaciones de las cuenta offshore, respondió: “Las offshore no son delito. El tema es tenerlas declaradas. Para muchos inversores facilita todo porque cada inversor paga impuestos en su jurisdicción. Es la razón esencialmente fundamental de por qué se usa, y también por seguridad jurídica. Y en este tema, ustedes mismos (por el gobierno de Cristina Fernández) hicieron dos o tres offshore. Sobre mi caso, no tengo nada que ver con esa empresa y tengo todo bien declarado en la Afip y la Oficina Anticorrupción. Sobre el repote de la SEC, es una tenencia nominal, un tenedor fiduciario. No tengo que tenerlo declarado porque no me convierte en propietario. Me presenté en la justicia para que acelere la investigación porque la Justicia puede probarlo rapidísimo. Esa tenencia no es mía, es fiduciaria, está declarada”.

En tanto, sobre Noctua y los bonos a 100 años, expresó: “No tengo nada que ver con Noctua. No somos el Ministro ni el Secretario los que adjudican los bonos a los fondos, son los bancos colocadores. Son las licitaciones más transparentes del mundo y participan centenares de fondos y no hay forma de beneficiar a uno en particular. Los que participan de estas licitaciones.