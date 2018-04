Tras 9 horas de suspenso, la presidente de la Corte define el futuro de Lula

Cuando ya han pasado poco más de 9 horas de sesión y todo Brasil se mantiene en vilo, la decisión de la Suprema Corte de Brasil todavía no es clara, con una votación reñida y que hasta ahora solo la diferencia 1 voto, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva espera el veredicto final, que seguramente no es si pierde su libertad o no, sino que puede quedar fuera de las elecciones de octubre, para las que es el gran favorito.

11 jueces tenían que votar a favor o en contra del “habeas corpus” que presento la defensa de Lula para evitar su prisión y hasta el momento, (23:48 hora Argentina), cinco jueces votaron en contra del recurso de Lula y cinco a favor. Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux votaron a favor de mantener la jurisprudencia actual -establecida en 2016- por la cual una persona condenada en segunda instancia debe empezar a cumplir su pena de reclusión. En cambio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski y Marco Aurelio votaron a favor del pedido de habeas corpus de Lula.

Tras este empate de 5-5, el juicio que definirá el destino de Lula da Silva ahora quesa en manos de la presidenta de la Suprema Corte, Cármen Lúcia, quien pedirá la prisión de Lula.

Brasil se mantuvo en vilo durante todo este miércoles 04/04. La sesión se llevó a cabo en medio de diversas manifestaciones que mostró un país totalmente dividido, con una grieta igual o más profunda de la que hay en la Argentina.

Por su parte, el abogado de Lula, José Roberto Batochio, pide a los jueces que el expresidente no ingrese en prisión hasta que la Suprema Corte analice otros dos procesos abiertos en el tribunal. Es un intento de última hora para evitar un desenlace desfavorable a Lula.

Por qué lo condenan:

El martes 3/4, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, abogó por que la Corte Suprema rechace el recurso de Lula y permita que el expresidente sea encarcelado. "Sólo en Brasil la Justicia entiende que sólo se puede ejecutar una sentencia después de que cuatro instancias judiciales confirmen una condena. Esta exageración destruye el sistema judicial porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla", declaró Dodge ante una sesión pública de la fiscalía en Brasilia.

Además, más de 3.000 jueces y fiscales presentaron una petición firmada ante el STF para que no cambie de parecer con respecto a su propia jurisprudencia de 2016, cuando se decidió que los condenados sea encarcelados y comiencen a cumplir su pena tras agotar los recursos en 2º instancia, y no en cortes superiores, expica el portal Aristegui Noticias. Pero varios de los 11 magistrados del STF han advertido que cambiarían su voto con respecto a 2016, "abriendo de facto la puerta a un cambio de jurisprudencia que podría no sólo evitar el encarcelamiento del expresidente –pues los recursos demoran años o incluso lustros en ser resueltos en Brasil-, sino también suponer un vuelco en la lucha contra la impunidad de políticos condenados", escribió Samantta Hernández Escobar de Aristegui Noticias.

Según el periodista especializado en Brasil, Gustavo Segré, publicó en Twitter, el Plneario de la Corte Suprema podría tener 3 desenlaces hoy:

1. Le otorgan el hábeas corpus a Lula o no sin alterar la jurisprudencia.

2. Alteran la jurisprudencia y no es necesario el hábeas corus.

3. La sesión podría no terminar hoy.

Mientras tanto, en medio de la grave crisis institucional y política que vive Brasil, un militar de alto rango, el general de reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, amenazó con un golpe miliar en el caso de la Corte Suprema favorezca a Lula. "Si hay tantas zancadillas y cambios de ley, no tengo duda de que sólo resta la reacción armada", dijo Gonzaga Schroeder al diario Estado de Sao Paulo. En algunas manifestaciones contra la corrupción en Brasil, ha habido carteles que abogan abiertamente en pos de una intervención militar, publicó el diario Perfil.

Los 11 miembros de la Corte estarían muy divididos sobre qué postura tomar. Se cree que 5 de ellos se inclinarían por mantener la jurisprudencia actual, mientras que otros 5 han dado señales de querer alterarla. Quien podría terminar de definir sería la jueza Rosa Weber, que aunque respalda un cambio en la jurisprudencia, siempre actuó según lo resuelto por la mayoría del colegiado en 2016.

