6 series españolas buenísimas y deber ver en Netflix

Las series españolas están muy de moda, sobre todo las ficciones subidas a la plataforma de Netflix. Lo bueno es que este 2018 hay un catalogo extenso, y para todos los gusto.

No en vano ya has leído en algunos sitios web o las redes sociales sobre ‘La casa de papel’, he incluso ha salido el tema en algunas reuniones con amigos o compañeros de trabajo.

Y es que las dramáticas y excitantes tramas de estos seriados dejan enganchados a cualquiera. Eso sí tienes que acostumbrarte al nada neutro acento español.

Las mejores series españolas que pueder ver por Netflix

1 La Casa de papel

Un grupo de ladrones planea el "robo del siglo" al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España con el objetivo de obtener 2.400 millones de euros al estilo de Robin Hood. La mente maestra detrás del golpe es "El Profesor", un hombre que recluta a siete personas para llevar adelante el gran golpe.

Trailer - La Casa de Papel

Durante cinco meses, la banda planea cada movimiento ponderando todos los contratiempos, oportunidades y escenarios. Cuando llega el día, se encierra en la Fábrica por once días junto a 67 rehenes. El objetivo será salir con el dinero recién impreso.

2 Las Chicas del Cable

'Las chicas del cable', ambientada en el Madrid de 1928, cuenta la historia de Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Ángeles (Maggie Civantos) que inician su vida laboral en una compañía nacional de teléfonos con sede en el centro de la ciudad. Además de ellas, cientos de chicas se presentan con la esperanza de conseguir un trabajo como operadora, puesto que lo ven como una oportunidad de progreso y modernidad para la mujer cuyo papel por aquel entonces estaba muy limitado al hogar.

Trailer - Las Chicas del Cable

Motivo por el cual, los personajes tendrán que hacer frente a las continuas envidias, celos y traiciones entre sus propios trabajadores. Sin embargo, la amistad y el amor entre muchos de ellos conseguirán hacer más llevadero su día a día en la compañía de teléfono.

3 Velvet

Velvet es una comedia romántica con tintes de melodrama, ambientada en unos grandes almacenes de los años 60. Narra la historia, llena de glamour y moda, de un grupo de unos personajes, de clase alta, durante la época del franquismo. Está centrada en la catástrofe que supuso la desaparición de la alta costura y la aparición del prêt à porter para la moda española.

Trailer - Velvet

Alberto (Miguel Ángel Silvestre), heredero de las galerías de moda, y Ana (Paula Echevarría), costurera que trabaja en las Galerías, protagonizan la historia. Ambos se conocen desde muy pequeños y han mantenido una relación especial. Pero, a pesar de sentir atracción el uno por el otro, sus diferentes estilos de vida harán que se distancien en plena adolescencia, hasta el momento en que se vuelven a encontrar en las Galerías Velvet.

4 El Gran Hotel

Ambientada a comienzos del siglo XX, 'Gran Hotel' arranca en el año 1905 cuando Julio (Yon González) llega hasta una paradisiaca campiña donde se alberga una lujosa residencia. Aunque su objetivo es encontrar pistas que le lleven hasta su hermana desaparecida, allí ocurrirá algo con lo que no contaba. El joven conoce a Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), la atractiva y dulce hija de Teresa Alarcón (Concha Velasco), la propietaria del hotel.

Trailer - El Gran Hotel



Ambos se enamoran perdidamente y viven un amor apasionado, aunque también imposible debido a la diferencia de clases. El idilio prohibido de los jóvenes se entrelaza con las intrigas, enigmas y misterios que se esconden tras las paredes de la idílica residencia, ya que allí nada ni nadie es lo que parece ser.

5 El Misterio del Tiempo

La trama gira en torno a un hombre (Sancho) cuya misión en la vida es viajar a través del tiempo a distintas épocas de la Historia para impedir que el pasado cambie. Para ello cuenta con la ayuda de dos compañeros (Garrido, Fresneda) que vienen de épocas remotas.

Trailer - El Misterio del Tiempo

El salto de una época a otra se realiza mediante unas puertas que están vigiladas por las Patrullas del Ministerio. Estos guardias deben impedir que cualquier personaje del pasado llegue al presente, o viceversa.

6 Merlí

Esta serie cuenta la historia de un profesor de Filosofía muy peculirar, Merlí Berferon, quien vive con su madre tras ser desalojado y tiene además que aprender a convivir con su hijo Bruno.

Trailer - Merlí

Cuando le contratan en el instituto Àngel Guimerà, el profesor invita a reflexionar y a opinar a sus alumnos en unas clases con métodos poco ortodoxos e imprevisibles. Más allá de los autores filosóficos Merlí utiliza la enseñanza para solucionar tanto sus problemas como los de sus alumnos.