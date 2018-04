De locos: Macri quiere ingresar a la OCDE con Caputo en offshores

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó que no tiene "nada que ver" con la sociedad offshore Noctua y señaló que "han sido 3 meses de una difamación atrás de otra" en su contra.

"El tema de las offshores no es delito. El único tema es tenerlas declaradas, piensen en ellas como si fuera una caja de seguridad. Lo que uno tiene adentro de una caja de seguridad lo puede tener declarado o no, eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, enemigas o algo. Simplemente cada uno tiene que ser responsable de lo que guarda en su caja de seguridad y tenerlo declarado", agregó, didáctico, Caputo.

Antes, el bisemanario Perfil había informado que Caputo "ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Así lo revelan documentos oficiales de la Securities and Exchange Commision (SEC), la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (...)".

Y agregó que Caputo, entre agosto de 2009 y julio de 2015, fue el principal accionista (75%) de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán, lo que omitió consignar en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ingresar a la función pública en diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones del período fiscal 2014.

Y tampoco las declaró en 2016 ni 2017.

Caputo dijo a los diputados que lo interpelaban: "Las offshores se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras, para muchos inversores esto facilita mucho todo, porque e, concepto es que cada uno paga impuestos en su jurisdicción y no tienen que entrar en este tema de doble imposición entre algunos países, esa es al razón principal por la que sae usan. Y también en algunos países se usan también por el tema de la seguridad jurídica".

También: "No lo digo para chicanear, ni mucho menos, pero siendo director de YPF cuando fue el deal con Chevron ustedes mismos hicieron no sé si una o dos o tres offshores, es lo normal no tiene nada de malo, no estoy acusando a nadie, es un apráctica común en las corporaciones. No hay ningún delito en tener una offshore en sí, el delito es no tenerlas declaradas".

Todo esto es cierto pero también lo es que la Argentina quiere ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que cuestiona y persigue los paraísos fiscales donde se instan las empresas offshore.

Pascal Saint-Amans, director del Centro para la Política Tributaria y Administración de la OCDE, predica la 'tolerancia 0' con las offshores y los paraísos fiscales.

“La mayoría de las cuentas offshore se aprovechan de la falta de transparencia y, por lo tanto, son usadas para esconder”, aseveró Saint-Amans.

Las firmas offshore también son cuestionables ya que, incluso cuando hay razones legítimas para crearlas, a menudo “hay un beneficio tributario debido a la opacidad”, dice.

¿Y la Argentina tiene un Presidente de la Nación y un ministro de Finanzas con participación en empresas offshores pero quieren ingresar a la OCDE?

La abogada Margarita Santana Lorenzo, recuerda:

"(...) El término Offshore, literalmente traducido como fuera de la costa, se usa en términos legales para denominar a las sociedades que constituyen personas fuera del país de residencia del contribuyente. En contrapartida las empresas que se crean en el país de residencia del contribuyente para tributar internamente son las llamadas Empresas Onshore".

(...) La principal motivación para crear una sociedad Offshore es que se suelen establecer en países donde la tributación para estas sociedades es baja o inexistente.

(...) Existe gran confidencialidad y privacidad de los datos de estas sociedades. No existen registros de quienes son los propietarios, no existe contabilidad y no hay registro de las cuentas bancarias que tienen estas sociedades.

Es importante destacar que no se comete un delito fiscal por tener una sociedad Offshore en un Paraíso Fiscal, la contingencia fiscal surge de eludir impuestos que deberían declararse en el territorio de origen. Por ejemplo, en la mayoría de los casos aparece una contingencia fiscal al no tributar los intereses bancarios en la renta de las Personas Físicas de los capitales que se introducen en dichas sociedades que se usan como patrimoniales. (...)".