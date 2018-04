Denuncian faltante de vacunas obligatorias y exigen respuestas al Gobierno

Los 23 jefes de programas de inmunizaciones de distintas jurisdicciones denunciaron públicamente faltantes de vacunas contempladas en el Calendario Nacional, en especial la vacuna antimeningocóccia cuadrivalente.

A través de una carta dirigida a los ministros de Salud provinciales, expresaron su "profunda preocupación" por esta situación que, consideran, es "crítica".



“Durante todo el 2017 no contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente (Menveo®) de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó; cabe mencionar que en el año en curso la situación se agrava porque se agregan para vacunar los niños de 15 meses”, indicó la carta abierta firmada por los jefes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de 23 provincias, que fue elaborado el pasado mes pero que comenzó a circular en las últimas horas.



De acuerdo con el texto “en muchas provincias la situación no se limita únicamente a la vacuna antes mencionada, sino también a vacunas como SRP (triple viral), DPT (triple bacteriana), Hepatitis B, vacuna contra el VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica, Sabin bivalente, entre otras”, a lo que se suma también “la discontinuidad de entrega de agujas y jeringas, durante 2017”.



Con relación a la vacuna antimeningocóccica, los jefes expresaron: “Ya nos comunicaron que no recibiremos las dosis adeudadas del 2017, lo que hace que la situación se plantee como crítica sabiendo que existen dosis en aduana desde hace casi un año, que son, además, insuficientes para cubrir a la población objetivo”.



Los jefes del PAI (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias Catamarca, Chubut, Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Misiones, Salta, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Tucumán), expresan que se vieron “en la obligación moral de redactar este comunicado, cuyos contenidos han sido expresados en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y en el 1° Taller de Jefes PAI en marzo de 2018, lamentando que no haya sido abordada esta temática en la agenda del Consejo Federal de Salud”.



Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud expresaron a medios nacionales que la situación se encuentra normalizada y que las faltantes de algunas vacunas se debieron a problemas logísticos. Tras informar que el Estado adquirió más de 47 millones de dosis de las vacunas que integran el calendario oficial, el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación, Mario Kaler afirmó que en la reunión del Consejo Federal de Salud, realizada en La Rioja, habían comunicado que las inmunizaciones estaban todas compradas y que se estaban entregando.



En un comunicado que lleva su nombre, Kaler insistió en que “el total de las vacunas establecidas en el Calendario Nacional de Vacunación para 2018 están garantizadas” y que el cronograma de entrega se informará a cada una de las jurisdicciones oportunamente.



Tras haber destacado como otros países de la región asisten a brotes de enfermedades ya erradicadas o eliminadas por vacunas, los firmantes de la carta a los ministros provinciales remarcan que la situación actual de faltantes “nos pone en una situación epidemiológica grave, por lo que exigimos respuestas y acciones inmediatas para solucionar tanto los faltantes como la discontinuidad en la entrega de insumos”.



"Según la Ley 22.909 'Las Vacunas son obligatorias en el territorio de la República Argentina'. El Ministerio de Salud de la Nación es el responsable de asegurar la provisión de insumos, tanto biológicos (vacunas) como descartables, a cada una de las jurisdicciones en base a la planificación anual elaborada por cada provincia", dice el texto, que agrega: "Las vacunas SON OBLIGATORIAS por LEY, pero son ante todo son un DERECHO y un signo de EQUIDAD, por lo que se tienen que solucionar con carácter de urgente los problemas que nos han puesto en esta situación crítica de insumos de manera tal que quede asegurada la provisión de los mismos de acuerdo a la planificación enviada por cada una de las provincias con la debida anticipación".



"Ante esta situación CRÍTICA queremos expresar nuestra preocupación a cada uno de los Ministros de Salud Provinciales, para que expresen dicho reclamo ante las autoridades Nacionales".



Y continúa: "Necesitamos recibir los insumos en tiempo y forma, necesitamos vacunar a la población objetivo para lograr adecuadas coberturas de vacunación, NECESITAMOS DEJAR DE PERDER OPORTUNIDADES PARA VACUNAR, sin dejar de mencionar que, con todas estas irregularidades en la provisión de biológicos, perdemos credibilidad en la comunidad".