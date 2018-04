De "los chorros de la offshore" a "los metrodelevagos", la TV se prendió fuego

Por un lado, el periodista Santiago Cúneo se cruzó en términos muy duros con el economista liberal Miguel Boggiano sobre la jurisdicción argentina en base a las cuentas y sociedades off shore, a partir del caso Luis Caputo, por nombrar sólo uno.

En el gabinete de Mauricio Macri los ánimos están crispados por la legalidad y la cuestión ética y moral, que no hacen más que dañar la imagen.

Aquí, el tenso momento que se vivió en 1+1=3, al aire de Crónica TV, el pasado jueves (5/04):

Cúneo: -Son chorros, berretas

Boggiano: -Eso demuestra tu total desconocimiento en la materia. Desconocés por completo lo que quiere decir la jurisdicción offshore

Cúneo: -¿Qué jurisdicción? Offshore es ser chorro

Boggiano: -Listo, eso demuestra tu absoluta ignorancia del tema, como de tantas otras cosas que hablás, que no tenés la menor idea

Cúneo: -¿Sabés cuál es la diferencia? Que vos en mi programa podés venir a hablar las pelotudeces que querés y yo te lo permito. Son chorros y vos sos un defensor de chorros. ¿'Ta claro? Listo

---------------------------------------

Por otro lado, el periodista Paulo Vilouta cruzó al metrodelegado Néstor Segovia por el paro de subtes que afectó la noche del pasado jueves 5/04 y afectará a partir de las 20:30 de este vieners 6/04:

Vilouta: -Ustedes tienen que pensar en la gente que viaja para ir a trabajar. ¿Por qué no liberan los molinetes?

Segovia: -Porque todos tenemos causas judiciales por ese tema

Vilouta: -La empresa los sanciona a todos sin levantan los molinetes. Entonces, ¿qué hacen? Arruinan la vida de la gente

Segovia: -¿Sabés qué? Por periodistas que juegan a la baja como vos, así está el país

Vilouta: -Vos sos la baja, que te cagás en toda la gente. ¡Vagos! (...) Cuando arreglen sus paritarias, vuelve el subte. Son los metrodelevagos

Segovia: -(Se para) Te voy a decir una cosa: laburé desde chiquito, vendí en los trenes, vendí plástico y mirá mis manos. Pero vos rompés los huevos todos los días

Vilouta: -Pero, ¿estos tipos son los dueños del subte?

Segovia: -No, pero vos no me podés decir vago

Vilouta: -Vagos

Segovia: -Vos no laburás. Te dedicás a rosquear. Estás todo el día hablando boludeces