Palazzo: "Te dicen en la cara que los tiempos políticos han cambiado"

Luego de dos días consecutivos de paro de actividades en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), en reclamo por la anulación de la ley que modifica el régimen previsional y eleva la edad jubilatoria, la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, convocó a un paro nacional de 24 horas para hoy en todas las entidades financieras públicas y privadas del país, ante la "ausencia de propuestas superadoras" por parte de las cámaras empresarias en la negociación paritaria.

En la última reunión, realizada hace ya dos semanas, la propuesta de aumento salarial fue del 15% sin cláusula gatillo y resultó inferior a la ofrecida con anterioridad: se disminuyó el 50% en varios ítems, como el bono anual por el Día del Bancario, se eliminó una suma percibida de forma histórica por los trabajadores y se ofertó pagar la suba hasta en cuatro tramos.

El gremio expresó que esa propuesta fue "una burla y una provocación", la rechazó y exigió un aumento salarial del 20%. Ante la falta de respuestas, la Bancaria resolvió realizar un paro nacional "activo" para hoy, es decir que habrá asambleas en los lugares de trabajo, así como también movilizaciones y concentraciones en distintos puntos del país.

Esta mañana, Palazzo habló con 'Ahora es cuando', por 'FM Blue', donde remarcó: "las propuestas son insuficientes, por eso hacemos paro". Afirmó que "ellos dicen que los tiempos políticos han cambiado, se escudan detrás de una política que favorece a los sectores poderosos, y te lo dicen en la cara".

Con respecto al Gobierno, dijo que claramente, "no tienen la misma conducta a la hora de exigirle a los trabajadores que a la hora de exigirle a los empresarios".

En cuanto a la CGT y la posibilidad de que el recambio de autoridad termine produciendo un quiebre, prefirió ser prudencia: "no me interesa tanto si es un quinteto, un triunvirto, o un unicato, sino que el movimiento obrero tenga un programa donde claramente defina qué cosas tiene que defender, cuáles no resignar y por cuáles tiene que luchar, y a partir de eso tomar la definición política de que si el Gobierno sigue avanzando sobre los derechos de los trabajadores, no existe otro camino que la confrontación".

Agregó que "hasta ahora me parece errático y vacilante las decisiones que toma la CGT", y que ante la incertidumbre, "ante la división de la CGT, el gobierno es el único que se vuelve fuerte".

"La CGT tiene que discutir seriamente un programa donde quede claro qué cosas tiene que defender y dejar de hacer rosca. Primero hay que discutir un programa, segundo, la decisión política de confrontar con el Gobierno si el Gobierno sigue avanzando sobre nuestros derechos, y tercero, habrá que buscar el hombre o la mujer que encabece este sector", dijo antes de anticipar que el "lunes o martes habrá reuniones en el ministerio de Trabajo, y si no se torna seria la negociación, seguramente volveremos a un paro".