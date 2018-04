Eliminar pasajes y parque automotor: Política puntana para replicar

La movilidad terrestre y aérea de funcionarios son gastos que no suman y podrían estar destinándose a la gente. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación suman 8.000 vehículos de alta gama destinados al uso de funcionarios para moverse. Una flota que tienen un gasto mensual de alrededor de US$ 1.000 cada uno y un gasto anual de casi US$ 100 millones o $ 2.000 millones, sólo en el mantenimiento de los rodados – cubiertas, combustible, baterías –. En San Luis, el presupuesto ahorrado permitió una administración positiva en materia de infraestructura. La clave para la transparencia.

Por ANDRÉS ALBERTO VALLONEDiputado nacional Unidad Justicialista-San Luis. Viernes 06 de abril de 2018 18:08 hs