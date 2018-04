El modelo económico noqueó hasta a los Corajudos

Carrefour es una multinacional francesa líder en Europa, con 11 mil tiendas en 33 países, que emplea en total casi 400 mil personas, y la filial argentina, que hace 3 años que da pérdidas, acaba de cambiar su management local y lleva al Ministerio de Trabajo un últimatum: o de ahí sale un arreglo con el gobierno y el sindicato para afrontar juntos la crisis, o se despachan 3.000 telegramas para empezar y se cierran varias persianas. El Estado tendría que revisar la presión impositiva y la representación gremial las condiciones de trabajo de los antiguos convenios que no contemplan la dinámica moderna del negocio. La cadena gala, lo mismo que su competidora en Argentina chileno-alemana Cencosud, se encuentran en plena mutación de inversiones, ya que el consumidor no quiere ir a las grandes superficies a abastecerse de comida y limpieza (canasta básica, diría el INdEC) porque prefiere hacer la compra diaria en los despachos exprés que impusieron los chinos con sus autoservicios cuando desbancaron al tradicional almacén, carnicería y verdulería. Y cuando quieren acopiar o buscar precio se van a los mayoristas. A un Jumbo, Disco, Coto, etc, les sucede lo mismo: abrieron en los barrios el denominado formato de proximidad y se propusieron ir a pelearle a Walmart el segmento mayo-minorista, copado gracias al efecto inflación que promueve el gobierno con los tarifazos a la sazón determinantes de los cambios de hábito de consumo de la población por su incidencia en los presupuestos hogareños. Para complicar el panorama, a los supermercadistas se les viene Amazon y el comercio digital a la cacería de su clientela. La reconversión que necesitan exige inyecciones de capital que pasan por filtros de decisión en las casas matrices, demanda además cambios de radicación y de horarios en el personal, simplificaciones impositivas, que eviten la doble imposición, por ejemplo, con ingresos brutos, y alquileres más accesibles. Pero hay otro obstáculo que, en realidad, depende de la Casa Rosada, y es el castigo al consumo masivo que infringe el modelo económico en ejecución, malas praxis incluidas. El año pasado cayó 1% y este lo volverá a ese punto de partida.

Por RUBÉN CHORNY Viernes 06 de abril de 2018