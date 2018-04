Lula No Candidato: "El camino lógico del PT es apoyar a Ciro Gomes"

S. PAULO (Carta Capital). Con la inminente prisión de Luiz Inácio Lula da Silva tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de negar el hábeas corpus al ex Presidente, las posibilidades del petista de seguir en la disputa electoral se vuelven cada vez más remotas. Al frente de todas las encuestas, tendrá grandes dificultades para convencer a la Justicia Electoral de que puede competir. Si es arrestado y el STF no define el tema de las prisiones en 2da. instancia (recurso de apelación), él tampoco podrá hacer campaña cruzando el territorio de Brasil, tal como lo ha hecho en sus caravanas.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), responsable de analizar la legalidad de las candidaturas, sólo podrá interpretar el posible plan de Lula en base a la Ley de Ficha Limpia -que prohíbe a los acusados condenados por tribunales de participar en los comicios-, después del 15/08 cuando se cierra el período para el registro de candidatos. El plazo de análisis por el TSE podrá arrastrarse hasta el 17/09.

Hasta el momento, el PT y el propio Lula no señalaron la posibilidad de otra candidatura que no sea la del ex Presidente. El partido afirma que insistirá en la revisión del proceso hasta que todas las etapas judiciales sean vencidas. La defensa de Lula aún puede recurrir la decisión del Supremo Tribunal de Justicia y en el propio STF, que negó el hábeas corpus. Otra posibilidad es presionar al Supremo para juzgar las acciones directas de constitucionalidad sobre las prisiones en 2da. instancia.

Fuera de la campaña, Lula tiene el apoyo del 37% del electorado, según la más reciente encuesta realizada por DataFolha. Según el científico político de la Fundación Getúlio Vargas, Cláudio Couto, el camino más lógico para ocupar este vacío que hoy tienen el PT y el propio Lula sería apoyar a Ciro Gomes (PDT). "Ciro siempre ha sido aliado de hecho del PT, y está mucho más cerca de las posiciones políticas y económicas del partido que cualquier otra candidatura", afirma Couto.

-¿Cómo queda la candidatura presidencial del PT ahora?

-Una candidatura propia del PT es muy poco viable. La candidatura de Jacques Wagner es muy restringida, limitándose a Bahía, y aún hay acusaciones contra él, lo que lo debilita aún más. Fernando Haddad es un candidato que apunta a una posible renovación del propio PT, pero el partido no puede ver en él su imagen y semejanza. Él no tiene apoyo de los líderes del partido, además es frágil en su propia base electoral que es São Paulo. No creo que en el actual contexto el PT consiga ocupar con nombres del propio partido el vacío político que Lula deja.

-¿Cuál es el camino más lógico para el partido?

-Lo más lógico es que el PT apoye a alguien que se encuentre dentro de su campo político, y de los nombres que existen hoy, el de Ciro Gomes es el que tiene más sentido. Ciro ya fue ministro de Lula, siempre fue un aliado. El gobierno de Ceará es petista y llegó al poder con el apoyo de la base electoral de Ciro. Él es un aliado de hecho. Si tomamos en cuenta las candidaturas de izquierda y de centroizquierda, la que tiene más cercanía hoy con los planes políticos y económicos del PT es la de Ciro Gomes. La cuestión es si ahora el partido va a adoptar una posición racional y pragmática.

-Ciro, en esta pre-campaña, criticó al PT y a Lula en varias ocasiones. ¿Usted cree que son tensiones fáciles de olvidarse?

-No creo que los desacuerdos entre ellos es un problema que impida el apoyo. Tarso Genro hace críticas al PT muy parecidas a las que hace Ciro y no por eso fue excluido del partido.

-Las candidaturas más a la izquierda, de Guilherme Castro Boulos (Psol) y de Manuela D'Ávila (PCdoB) están hoy mucho más cerca de la candidatura de Lula.

-El PCdoB es un partido muy pequeño. Sería muy extraño que el PT apoye una candidatura de un partido tan poco significativo, que siempre fue un partido marginal. Manuela enfrenta dificultades para ampliar su popularidad hacia fuera de Rio Grande do Sul.

En el caso de Boulos es aún más difícil porque él está en un partido aún menos expresivo que el PCdoB, y que es disidencia del PT. El Psol salió de las entrañas del PT y nunca fue un aliado. Boulos tiene buenas relaciones con Lula, lo que no refleja la visión del partido. Sería muy difícil que el partido mantenga a su electorado de centro defendiendo las posiciones tan a la izquierda que propone el Psol.

-¿Jair Bolsonaro debe ocupar una parte de ese vacío electoral que Lula deja?

-Bolsonaro no toma la mayor del electorado petista, él está en otro extracto. Pero es el 2do. colocado en las encuestas. Incluso teniendo poco tiempo de campaña televisiva, puede ser resiliente y llegar a la 2da. vuelta. Marina Silva también tenía poco tiempo de TV y llegó a casi el 20% de los votos en la 1ra. vuelta.

La candidatura de Bolsonaro es neofascista. El concepto de su discurso se basa en la violencia y la irracionalidad. Él defiende que las mujeres se defiendan de los hombres agresores comprando armas, elogia a las fuerzas policiales, y que los indígenas salgan de sus tierras. Él cultiva una estética de violencia típica del fascismo adaptada a nuestro contexto. Es un antipetista por excelencia. Él usa una irracionalidad puramente instrumental que predica la exclusión del otro.