Misa por Marisa Leticia frente al sindicato

Un camión de sonido ya llegó al lugar. El número de simpatizantes del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva también comienza a aumentar. En la calle al lado, una carpa del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) sirve desayuno a los militantes.

Lula pidió que en la ceremonia de la misa se toque la canción "Asa Branca", clásico de Luiz Gonzaga; y "Deje la Vida me Lleve", de Zeca Pagodinho, según reveló un sindicalista cercano al petista que está en la sede del sindicato. La expectativa es que Lula se entregue a la Policía Federal tras la misa, en un "lugar neutral".

---------

Luiz Gonzaga - Asa Branca (Rei do Baião)





Deje la Vida me Lleve" - Zeca Pagodinho



Letra:

Yo ya pase por casi todo en esta vida...

espero a las escondidas mi oportunidad

confieso que soy de origen pobre

pero mi corazón es noble y fue así que Dios me hizo

dejo que la vida me lleve...

(la vida me lleve a mi...)

dejo que la vida me lleve...

(la vida me lleve a mi...)

dejo que la vida me lleve...

(la vida me lleve a mi...)

Soy feliz y agradezco todo lo que Dios me dio...

solo me queda levantar las manos al cielo

agradecer la fidelidad al destino que Dios me dio

si bien no tengo todo lo que necesito

con lo que tengo vivo

tranquilito allá voy yo...

si las cosas no salen como yo quiero

tampoco me desespero

la cosa es dejarse llevar

aun con los tranques y tropiezos allá voy yo...

soy feliz y agradezco todo lo que Dios me dio!!!

---------

Rendición que se negocia

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, no se presentó ante la justicia, mientras sus abogados y la dirección del PT (Partido dos Trabalhadores) abrieron un canal de negociación con la cúpula de la Policía Federal.

El responsable del primer contacto fue el ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien canceló un viaje a España y pasó todo el viernes 06/04 en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en San Bernardo, donde Lula está desde la noche del jueves 05/04.

A partir de entonces, las negociaciones fueron conducidas por el lado de Lula por 3 personas cuyos nombres no fueron divulgados.

En nombre de la PF, las conversaciones fueron lideradas por el delegado Igor Romario de Pablo. Ante el impasse, él afirmó que la posibilidad de entrar a la fuerza en el sindicato era "remota".

"La prioridad es evitar confrontación, lo que haría inflar aún más los ánimos", dijo.

Según los petistas, alrededor de las 15:00 del viernes 06/04 la PF fue informada que Lula no se entregaría en Curitiba (capital de Paraná), contrariando la orden de arresto firmada por el juez de la 13er. Vara de la ciudad, Sérgio Moro. Los emisarios del ex Presidente alegaron falta de tiempo hábil para realizar el viaje.

En realidad, fue una decisión política. Lula no quería dejar la impresión de haber "aceptado" al juez Moro y a la fuerza de tareas del Lava Jato. Además, movimientos sociales que participaron en las movilizaciones en defensa de Lula hicieron llegar al ex Presidente su reclamo contrario a la rendición del petista. Algunos de ellos dijeron que estarían dispuestos a resistir físicamente al cumplimiento de la orden de detención.

Las personas que participaron en las conversaciones dijeron que la radicalización de aliados del ex Presidente forma parte de una estrategia para intentar apresurar el juicio de las Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADC) sobre la prisión en 2da. instancia, a lo que se niega parte del Supremo Tribunal Federal (STF). De acuerdo con estas fuentes, el fin de la prisión en 2da. instancia interesaría a adversarios políticos del ex presidente Lula tanto en el Congreso y en el gobierno.

Según relatos que personas que estuvieron con el ex Presidente, Lula habría alternado momentos de emoción e incluso llanto. A pesar de la expectativa, acabó no hablando desde el camión de sonido instalado en el lugar.

Tropa de Choque

Desde la noche del viernes 06/04, el comando de la Seguridad Pública se preparó para la "resistencia de Lula y de los petistas".

2 pelotones del 3er. Batallón de la tropa de choque fueron enviados por el comandante general, coronel Nivaldo Restivo, a San Bernardo do Campo: 60 hombres con un camión hidrante con la orden de actuar sólo en caso de tumulto y si la tropa de a pie no fuera suficiente para restablecer la calma.

Todo el resto del Comando de Policía de Choque permanecía alistado en São Paulo. No había orden para que la tropa capturara al líder petista, pero su presencia en la región del ABCD servía como un instrumento de disuasión.

Por la tarde, el mando de la Seguridad Pública fue informado de que Lula no iba a entregarse. El ex Presidente sólo dejaría la sede del sindicato tras misa en memoria de su esposa, dueña Marisa Leticia, que debe realizarse hoy en la sede del sindicato. El petista todavía intentaba permanecer preso en São Paulo en vez de ser llevado a Curitiba.

El gobernador Márcio Francia declaró: "La gente no puede encontrar bonito ni rico tener un ex Presidente de la República con una dificultad de ese tamaño, pero las órdenes judiciales no son para ser discutidas, son para ser cumplidas".