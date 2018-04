Lula habló y se entregó confiando en que el PT gane en octubre

En su último discurso antes de ser arrestado en un proceso de excepción que provoca polémicas y tensiones desde el inicio del proceso abierto por el juez Sergio Moro y luego el tránsito de la causa al Tribunal de Apelaciones, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva habló en la ciudad de São Bernardo do Campo (SP).

"Yo no los perdono por haber sido tratado como ladrón", dijo Lula. "Yo no estoy por encima de la justicia, pero creo en una justicia justa, en una justicia justa que toma en consideración las pruebas del proceso. No puedo admitir a un procurador que hizo un power point y fue a la televisión para decir que el PT es una organización criminal. Quiero que él guarde su convicción para sus comparsas, y no para mí ", afirmó Lula en una referencia a Deltan Dallagnol.

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva afirmó que va a cumplir con el mandamiento de prisión decretado por el juez federal Sérgio Moro, quien lo condenó a una pena de 12 años y 1 mes de detención en el proceso del tríplex del Guarujá, en el litoral paulista.

"Yo voy a cumplir el mandamiento y cada uno de ustedes, todos ustedes de aquí en adelante van a caminar por este país y hacer lo que tienen que hacer", dijo el ex presidente, en pronunciamiento en el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, San Bernardo do Campo (SP).

Lula protestó contra las campañas de medios (Rede Globo, Editora Abril, diarios O Estado de S. Paulo y Folha de S. Paulo) de que fue víctima. "Lo que no se dan cuenta es que, cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño", dijo el ex presidente con la voz ronca. "Los poderosos pueden matar una, dos o tres rosas, pero jamás pueden detener la llegada de la primavera", dijo Lula.

El ex presidente también se refirió a Sergio Moro. "Me gustaría hacer un debate con él y yo el desafío a mostrar alguna prueba", afirmó. "Yo soy un constructor de sueños, soñé que era posible que un metalúrgico, sin diploma, cuidara más de la educación que los diplomados y concursados cuidaron la educación, soñé que era posible reunir a los estudiantes de la periferia y colocarlos en las mejores universidades del país".

"De aquí a poco vamos a tener jueces y procuradores nacidos en la favela, nacidos en la periferia, ese crimen yo cometi, ese crimen ellos no quieren que yo cometa más, si ese crimen que yo cometía, voy a seguir siendo criminal", afirmó Lula.

El ex presidente también habló de su drama personal. "No es fácil lo que sufren mis hijos, lo que sufren mis nietos, la anticipación de la muerte de Marisa fue la burla de esa gente, esa gente no tiene alma", afirmó.

Lula también dijo que resolvió levantar la cabeza. "No piensan que estoy en contra de Lava Jato. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted no puede hacer un juicio subordinado a la opinión de la prensa, usted destruye a la persona y luego el juez dice que no puede contrarrestar la opinión pública. Quien quiera votar de acuerdo con la opinión pública, que rasgue su toga", afirmó.

También dijo haber sido condenado por Moro por orden o presión de la Rede Globo. "El golpe no terminó con el golpe contra Dilma, el golpe sólo termina si no me dejan participar en la elección, ellos no quieren a Lula de vuelta porque, en su cabeza, pobre no puede "tener derecho", afirmó.

"El otro sueño de ellos es la foto mía preso, van a tener orgasmos múltiples, ellos decretaron mi prisión y yo voy a atender el mandamiento de ellos. Quiero hacer la transferencia de responsabilidad. El problema de este país no se llama Lula, es la conciencia del pueblo brasileño, tiene millones y millones de Lulas para caminar por mí", sostuvo.

Homenaje a Dilma

Antes del discurso, él también saludó a varios compañeros. Pero el mayor homenaje, sin embargo, se dedicó a la expresidenta Dilma Rousseff. "Quiero agradecer a esta mujer, la más injustificada de las mujeres que un día se atrevieron a hacer política en este país, quiero ser testigo de ustedes, Dilma fue la persona que me dio la tranquilidad de hacer casi todo lo que conseguí hacer en la Presidencia de la República, por la confianza, por la seriedad y por la competencia técnica de Dilma, estoy agradecido de corazón, no habría sido lo que fui sin Dilma."

