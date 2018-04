Nuevo Blanqueo de Capitales en junio pero hay riesgo de subprime argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). "Cuando recibas la señal, prepará el papelito y se lo hacés entregar a Gabriela Cerrutti, van a armar un conventillo y aprovechas ese momento para levantar la reunión."

15 días de entrenamiento Duran Barbista recibió Luis Caputo para enfrentar el vendaval de preguntas, las menos importantes como las cuentas offshore, su declaración jurada, etc. las respondió, pero los motivos de emitir un bono a 100 años, duplicar la deuda externa en 2 años repitiendo a los mismos tomadores de la década del '80 y, casualmente, donde él había prestado servicios, no se pudieron contestar.

Si se hace una encuesta sobre lo que se recuerda de la visita de Caputo a la Cámara de Diputados la mayoría, sin duda, contestaría: "el papelito". Misión cumplida.

"Antes de anunciar el aumento de 40% sobre las tarifas de gas para hogares y pymes, y que se conozca el dato acerca de que el déficit energético sigue creciendo, aunque algunos sectores como el eólico y solar van bien, vamos a invitar a que te hagan una entrevista. Cuando te pregunten respecto de tu patrimonio y las razones del porqué permanecen en el exterior, vos aseverá que aún no le tenés confianza a la economía argentina, no te preocupes, es el pensamiento de la totalidad de la clase media y alta, lo tenemos encuestado."

En consecuencia, la noticia principal pasó a segundo plano y el papel protagónico lo captó las declaraciones de Juan José Aranguren, a quien rápidamente el Presidente salió a respaldar. Misión cumplida.

Tal como sostuvimos tantas veces, Jaime Durán Barba se gana sus honorarios con creces, fue contratado para ello y lo hace muy bien: las malas noticias morigerarlas y ganar elecciones.

Pero hay un sector, donde se le hace mucho más complicado efectuar operaciones de distracción y prensa: la economía.

En Argentina, el más tonto del sector financiero arma un reloj, se anticipa, fuma debajo del agua pero, sobre todo, permanece sobreinformado, y es aquí donde se encuentra con un tipo de cambio hiper atrasado, mientras Brasil ya comenzó a depreciar su moneda preparándose para las batallas que deberá librar en la guerra comercial iniciada por Estados Unidos y China, sabe que el precio de los granos va a caer y muy fuerte. Sabe que las tasas en el mundo van a subir y Estados Unidos, al igual que lo hizo Ronald Reagan en los '80, volverá a ser el gran colocador de deuda en el mundo.

Terminado el 1er. trimestre, la meta de inflación autoimpuesta por el rejuntado de Economía -llamarlo equipo le queda grande, no por sus capacidades individuales sino porque la falta de coordinación asusta-; probablemente la duplique, del 15% prometido, nosotros ratificamos el 30% para 2018 y, lentamente, se nos irán sumando mas analistas.

El sector financiero no desconoce que el gasto público no cae sino que se incrementó, que los déficit de balanza y financiero siguen creciendo y que la relación deuda/PBI, tomando la deuda contingente supera el 62.5%. Y el déficit fiscal total, tomando Nación y Provincias, 10%.

Entonces, si no logramos hasta ahora dominar la inflación, no dejamos de emitir, no sabemos que hacer con las tasas porque, dicho sea de paso, de forma perversa batimos récord de Créditos Hipotecarios UVA mientras los bancos ofrecen que Ud. coloque su dinero en Plazos Fijos UVA, generando una expectativa antagónica a la necesaria para que el BCRA no tenga que vender diariamente más de US$ 200 millones y contener la olla a presión llamado dólar mayorista.

Al respecto, los bancos están securitizando los créditos UVA otorgados y están en condiciones de vender esos paquetes, y de hecho lo están haciendo, donde el principal comprador es la ANSeS y, entonces, ¿por qué sostenemos que se está gestando la subprime argentina? Porque los créditos UVA son tóxicos 'per se', impagables con el correr de los años. Y el tiempo se ocupará lamentablemente de demostrarlo.

Y ahora, a modo de primicia, y para lograr que el Plan Durar por lo menos llegue a fin de este año, en Junio se lanzará un nuevo Blanqueo de Capitales y Moratoria, donde en Finanzas estiman se blanquearán algo así como US$ 30.000 millones / US$ 40.000 millones y al Fisco ingresarán unos salvadores US$ 4.000 millones 'fresquitos'.

A los que sostienen que este Plan Durar puede aguantar varios años, daría la sensación que el dinero que tienen sobre la calculadora no les permiten hacer bien los cálculos, ya que con solo ingresar a www.bcra.gob.ar/ y desagregar el balance, la realidad decanta dramáticamente.

Y, además, es imposible soslayar la nueva realidad mundial, con una guerra comercial que recién empieza y le pegará de lleno a los mercados emergentes, y mucho más a los que no dispongan de un fondo anticíclico que les haga ganar tiempo para acomodarse a las nuevas reglas de juego que el mundo desarrollado está imponiendo. Cabe destacar que somos los únicos que no disponemos de ese fondo y que, además, está usando como ancla el valor del tipo de cambio, herramienta clave y fundamental para no seguir perdiendo competitividad.

En Chile, Sebastián Piñera vuelve a ganar la Presidencia y la 1ra. medida que anuncia es un ajuste fiscal, la 2da. es un despido masivo de empleados públicos. Ahora bien, ¿cual es la relación deuda/PBI chilena? 62%.

¿Cuál es el déficit fiscal chileno cerrado al 2017? 2.8%.

Lo está haciendo durante los primeros 100 días de Gobierno, porque es en ese momento donde deben anunciarse las medidas antipopulares, aprovechando el triunfo electoral.

Un avezado operador, que peina canas y con basta experiencia desde la época de la pizarra y tiza en el recinto bursátil, comentaba a viva voz en un café del microcentro, "desde que tengo memoria un café de "dorapa" siempre en Argentina costó un dólar" mientras pagaba su café a $ 52.

A veces los ejemplos más sencillos marcan una realidad incontrastable.

Son empresarios, están manejando los destinos de nuestro país, pero de ingenuos no tienen ni un pelo.

En términos de mercado, en Argentina no se opera, los volúmenes se han reducido dramáticamente, con los leones afuera del mercado desde Diciembre pasado, algunas manos buenas aún no terminan de vender, por eso vemos días negros en el mundo y nuestros ADRs cierran el volumen y apenas marcan precios. Es tan importante la caída que viene en las especies argentinas, que varios millenials no van a poder creer lo que estén viendo.

Excepto algunas especies como Tenaris e YPF con fundamentos para sostenerse mejor, aunque van a caer, menos pero caerán en New York, mientras que en Argentina la suba del tipo de cambio va a sostener su valor. El resto, cuando la venta finalice, veremos el final de la historia a una décima parte de los máximos alcanzados.

Por delante, nos vamos a chocar con la 'remake' en los índices estadounidenses de 2007/2008, ya que la tendencia bajista está indudablemente decretada (los libros dicen que cuando la baja supera el 25% se debe decretar el cambio de tendencia). Nosotros decimos que mientras eso sucede, Ud. tiene la chance de ver la primer caída "desde afuera" y que el 25% lo pierda otro, y que si existiera la chance de un máximo adicional, quien sabe porqué razón, nosotros no la encontramos, también que la ganen otros.

No obstante, no todo es sombrío, sino que todo lo contrario: un brillante negocio está casi listo para empezar a "mojar el pancito", se llama Brasil. Elecciones en Octubre, días intensos a nivel social, suba del tipo de cambio harán que las especies brasileras cotizantes en Argentina y New York se pongan aún más baratas de lo que hoy están, y es la chance para, sin correr riesgo con devaluaciones en nuestro país, armar una posición para, en el mediano y largo plazo, multiplicar el capital por no menos de 3 veces, y hasta 5, si sabemos entrar y salir en las tomas de ganancias que vayan realizando.

Argentina nos está llevando nuevamente al pasado, y hubo un pasado donde el "Antón Pirulero" ocupaba el lugar de las tablets y celulares de hoy. Lo paradójico es que ahora, de grandes, si cada cual no atiende su juego, el que no, el que no, una gran pérdida tendrá.