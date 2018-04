Pedofilia en el fútbol: "La barra estaba muy presente en esa época"

Es importante destacar que, por un lado, se investigan casos de abusos a menores en River pero, por otro lado, la Justicia avanza directamente sobre una red de pedofilia que operó en Independiente.

Hecha la salvedad, hay detalles que aparecen como denominadores comúnes. Tal es el caso del grooming, una práctica cada vez más común entre pedófilos, pero -hasta el momento- esto se debería al simple avance tecnológico.

En este sentido, la fiscal María Soledad Garibaldi, que investiga estuvo en el panel de #DeboDecir (América TV) brindando algunos detalles interesantes. Desde su Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 de Avellaneda se está logrando desbaratar a la red de pedófilos que operó en Independiente:

"Estamos muy bien parados con la causa, seguimos avanzando. Vamos investigando y van apareciendo pruebas para los hechos (que se denuncian).

El viernes hicimos dos cámaras gesell y surgieron cuatro hechos más y otro caso, que sería de grooming.

Debemos tener más de diez casos probados, desde los 14 hasta los 18.

Se aprovecharon de pequeños desarraigados, solos y de bajos recursos.

Tenemos 5 detenidos pero seguimos investigando a otros sospechosos.

Sobre lo que creo de la red de pedofilia es que ahora existen las redes sociales. Entonces, ahora desde ahí los van agregando y revisan sus perfiles.

Grooming es el contacto que hace una persona con intenciones sexuales hacia los niños y no necesariamente se tiene que consumar el acto. Eso está penado con hasta 4 años de prisión. Tengo varios que se presentan como representantes de jugadores, otros le ponen 'hola, crack, ¡qué facha tenés! $$$'.

Me caracterizo por la empatía y creo que eso está jugando a favor a la hora de hablar con los chicos. Me sale eso de madre y me sensibiliza mucho.

Me shockeó mucho la vulnerabilidad de los chicos".

---------------------------------------------------------

En tanto, Andrés Bonicalzi, abogado de A. VI. VI., ONG que acercó a la Justicia los casos de abusos en River, tras las declaraciones de una médica que trabajó en el club entre 2004 y 2011 (ver a partir del minuto 28):

"Yo creo que hay gente de poder, pesada, detrás de todo esto por algunas cosas puntuales como las amenazas. A María Elena Leuzzi -titular de la ONG AVIVI- le llegó un patrullero a las 5 de la mañana a su casa por un llamado al 911 porque estaba muerta.

A ver, nos pasó con dos o tres móviles de televisión que estaban armados. De repente, los llamaron por teléfono y les dijeron: 'tenemos que levantarlos'.

'¿Por qué? Si estamos acá hace media hora', pregunté. 'Orden de arriba', me respondieron. Te juro por mi vida. No sé cuán arriba. Puede ser la producción o la gerencia de un canal o más arriba.

Por lo que está pasando en River, Independiente y otros clúbes, me da la sensación de que no podrían funcionar esas redes sin la connivencia del poder político".

El rol de las barrabravas

"No conozco mucho de fútbol pero sí nos llega que en ese tiempo, en River, la barra tenía un poder tremendo y que, de hecho, manejaba muchas cosas", definió Bonicalzi.

Florencia Arietto: Es la época en la que uno de los barras salía de Casa Rosada, según rastreo de su teléfono.

"No podría acreditar que las barras estén detrás de los negocios de los abusos a los chicos de pensiones. Lo que sí tengo clarísimo es que el poder y la violencia que ejercía la barra estaba muy presente. Y el área de salud, la más cercana a los indicadores de abusos sexuales, era la que atendía a los acuchillados por los barras, a los que llegaban con un tiro y muchas veces les pedían que los atendieran ahí y que no quedara constancia en una historia clínica.

Todo esto, terminó facilitando un pacto de silencio violento", respondió el abogado.