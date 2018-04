Chinos, en pie de guerra por Carrefour: Denuncian lo mismo que farmacéuticos

"Estamos trabajando (contra) la evasión de cadenas, ligadas a supermercados chinos, que son una competencia desleal y atentan contra el Estado", disparó el presidente Macri el pasado fin de semana al diario ABC, en la previa a la reunión con su par español Mariano Rajoy.

Es que en Balcarce 50 se crisparon los ánimos tras la presentación del procedimiento preventivo de crisis por Carrefour Argentina al Ministerio de Trabajo, deslizando la posiblidad de irse en dos años del país ante la crisis económica que atraviesa el país.

En este contexto, Yolanda Durán, presidente Cámara Supermercadistas Chinos, salió al cruce por entender que no se respetan los convenios; algo parecido a lo que denuncian los farmacéuticos:

"Este primero de abril venció el plazo para incorporar Posnet a todos nuestros supermercados. El año pasamos nos pusimos a derecho, pero el año pasado nos reunimos con el director de la AFIP -por entonces, Alberto Abad- para pedirle una prórroga porque nos enviaron inspecciones.

Habíamos acordado que íbamos a tener dos años gratis los Posnet, que la apertura de las cuentas iban a ser ágiles y rápidas pero nada de eso hubo hasta el momento. De entrada, tenemos que pagar 800 pesos por Posnet más 300 pesos e impuestos. La apertura de las cuentas es muy lenta: un mes hay que esperar para que te aprueben la cuenta para poder operar con el Posnet, pero te tarda otro mes en entregarlo.

No es que la AFIP no cumplió. La que no cumplió fue la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Cada precio pasa por dos o tres eslabones hasta llegar al consumidor. Por eso, ahora vamos a firmar un convenio con FECOVITA, que agrupa a más de mil productores de vino en Mendoza, para llegar a un 35% más bajo en el precio, comparado con las góndolas de las grandes cadenas. Y así con todas las marcas.

Supermercadistas chinos contra Carrefour: "Que deje de llorarle al Gobierno"

Las cámaras nos critican porque vendemos barato. Hay que competir en precio. Nada más.

Respeto la autoridad del presidente y sus palabras, pero del tema de evasión puedo decir que estamos muy fiscalizados desde hace más de un año y el gobierno anterior también.

Lo que estamos viendo es que las tarjetas de crédito no son significativas en nuestros comercios. El mínimo para usar la tarjeta de débito es de $10. Hay que cambiar un poco las cosas, pero lo que pasa es que la ley está vigente desde 2015.

Que me pasen las direcciones de los que evaden. Estos informes sobre evasión del 80% es ardid de las grandes cadenas porque a ellos no les gusta que nosotros, con mercaditos de proximidad, estemos en los lugares más recónditos de la República Argentina y que salgamos con precios totalmente imbatibles.

Pagamos todo, tributamos el IVA y pagamos cargas sociales", disparó, al aire de A24.

Tal como informó Urgente24, cuando todavía no se terminaron de limar todas las asperezas que surgieron del acuerdo entre el PAMI y los laboratorios por el costo de los medicamentos para los afiliados de la obra social de los jubilados, apareció un tercero que puso el grito en el cielo por los efectos de ese convenio: se trata de las farmacias, que afirman que, tal como quedaron las cosas, pierden dinero y que el sistema corre riesgo de estallar.

"A un abuelo de PAMI le vamos a bajar 5%, entonces alguien tiene que compensar ese descuento. Se va a compensar con la baja de un punto en la bonificación (el aporte que hacen las farmacias para que los medicamentos sean más baratos), pero eso no alcanza. Así como está hoy, somos los que más perdemos", afirmó María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)