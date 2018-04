Zuckerberg se prepara para su día "D": El martes 10/4 testificará ante el Congreso de USA

El creador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se presentará ante el Congreso estadounidense el martes 10/4 y el miércoles 11/4, para explicar cómo la privacidad de los usuarios se vio comprometida en la red social más grande del mundo, y cómo planea arreglarlo.

Facebook ha tomado pasos en los últimos días en pos de enmendar parte del daño cometido cuando estalló el escándalo de privacidad. Recordemos que Facebook ha admitido que la información personal de hasta 87 millones de sus usuarios, principalmente en USA, podría haber sido compartida de manera impropia con la consultora política, Cambridge Analytica.

Por un lado, la compañía planea notificar a los usuarios que fueron afectados por la recolección de datos de la consultora. Por el otro, a paritr de ahora, Facebook etiquetará todos los anuncios políticos o de promoción, mostrando quién pagó por ellos, y requiriendo que quien quira publicarlos verifique su identidad y locación.

Además, Facebook dijo el fin de semana que había suspendido a otra consultora llamada Cubeyou, basada en Estados Unidos, tras reportes de que había usado datos privados recolectados mediante aplicaciones que hacen tests psicológicos para propósitos comerciales.

Este lunes 9/4, se publicó un testimonio escrito enviado por Zuckerberg al Congreso, donde admite que la red social no hizo lo suficiente como para prevenir el mal uso de los datos, y pide disculpas. "Ahora está claro que no hicimos lo suficiente como para evitar que estas herramientas fuesen usadas para hacer daño", escribió. "Eso va para las noticias falsas, la interferencia extranjera en las elecciones y el discurso de odio, así como los desarrolladores y la privacidad de los datos."

"Creo que ha habido un giro muy básico en cómo vemos nuestra responsabilidad", dijo Zuckerberg en entrevista con The Atlantic. "Sabés, no le podés simplemente dar una voz a la gente. También debés asegurarte de que esa voz no sea usada para la interferencia extranjera en las elecciones o diseminar noticias falsas."

Según AFP, Zuckerberg ya se encontraba en Washington el lunes 9/4, encontrándose con legisladores.

Por otro lado, un prominente líder el mundo tecnológico, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, anunció que dejará la red social. "Los usuarios proveen cada detalle sus vidas a Facebook", dijo Wozniak al USA Today. "Facebook gana mucha plata en anuncios con esto. Estos ingresos están basados en la informacón de los usuarios, a los que no se les devuelve nada de esta ganancia".