"Ni la gente ni el Gobierno se asustan por el endeudamiento y deberían tomarlo en serio"

Hablar de cómo se encuentra la economía Argentina y si los planes que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación son temas que generan debate y algo de tensión. Para muchos el futuro del país es algo oscuro y consideran que estamos “peor” que el año pasado, mientras tanto, el Presidente hace hasta lo imposible por que finalmente empiecen a “llover” las inversiones, y al mismo tiempo, espera que el Estado pueda cumplir con la meta inflacionaria anual. Pero todo esto, pasa sobre un punto delicado: el endeudamiento. Tema que según el economista Juan Carlos De Pablo hay que “tomárselo en serio”.

“No hay que ir a la facultad para saber que toda estrategia basada en endeudamiento es endeble, porque sin que nada pase en el mundo, un día los acreedores que en el camino de ida te felicitan, después bajan la cortina y no te prestan más, y además de eso, el mundo está lleno de noticias, tanto así, que en cualquier momento recibís un pelotazo… entonces, toda estrategia de endeudamiento tiene que hacerse de manera cuidadosa.”, declaró De Pablo en su intervención en el programa La mirada de Roberto García.

Y agregó: “Argentina es un país que sistemáticamente es deficitario en servicios reales y servicios financieros, algunos argentinos quieren ir a ver la torre Eiffel y algunos franceses vienen para acá, pero son más los argentinos que van para allá, entonces… en el pago de intereses somos deficitarios… El año pasado el déficit fue de 30 mil millones de dólares, este año puede pintar algo parecido”, puntualizó.

Para el especialista, el tema del endeudamiento es delicado, pero consideró que la sociedad argentina también tiene responsabilidad en cuanto al escenario económico actual: A mí me parece que no solamente el Presidente Macri, sino toda la dirigencia política y la comunidad Argentina toda, no está la suficientemente asustada o preocupada respecto a esto, y cuando uno no está asustado, realmente es difícil.

Y cuestionó ante las preguntas de García: “Si vos entrás a un bar y le preguntás a la gente cuáles son sus preocupaciones te van a decirla tasa de inflación, bla, te hacen unos rosarios fenómenos… pero cuando le preguntás que estarían dispuestos a sacrificar o correr para bajar la tasa de inflación, la respuesta es ninguno. Entonces, lo que tenemos hoy en la Argentina desde el punto de vista social, política, económica, es un mal aguantable… no hay nada peor que un mal aguantable… si las moscas fueran tan peligrosas como los leones, hace siglos hubieran desaparecido, quiere decir, no es simplemente un problema del Presidente, que naturalmente tiene la máxima responsabilidad ejecutiva, sino que es un tema de la comunidad y de los propios argentino”, sentenció De Pablo.

Del mismo modo, habló sobre la inflación en la Argentina y aseguró que en ocasiones piensa que cuando el Gobierno hace anuncios en materia inflacionaria pasan “de una maxi ridiculez, a una ridiculez”.

“Cuando a fines del año pasado el Gobierno dijo salimos de la pauta de la meta de inflación de 8 a 12 y se fue a 15 yo dije ‘salieron de una maxi ridiculez a una ridiculez’ porque ninguna de las dos era creíble, la credibilidad no se puede basar en cuan serio sos cuando das un anuncio. De hecho, el único pedazo de la economía que intenta ser basado en el 15% son los aumentos salariales, que vos viste en que termina: la foto que dice 15% sonriendo todos y abajo que te explica que son 15% más revisión, más raíz cuadrada, mas bla… al final es como 23%”

Y siguió: Los datos que tenés hasta marzo no te muestran ninguna reducción en la tasa de inflación, a punto tal que la caída de la pobreza del año pasado que fue real se explica por reactivación económica, empleo formal e informal y no por barra de inflación porque no bajó la inflación y hasta ahora no tenemos ningún dato que baje.

“Uno tiene la obligación profesional de decir ‘muchachos, esto hay que tornárselo en serio’, las crisis de deudas son crisis prolongadas… tardan más de una década, entonces, vamos a tomarnos en serio esto”, concluyó el especialista.