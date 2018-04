Golpe a Gioja: Intervinieron el PJ y designaron a Luis Barrionuevo

La jueza con competencia electoral, María Romilda Servini, dispuso este martes (10/4) la intervención del Partido Justicialista nacional y designó interventor al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo en lugar del hasta ahora presidente del PJ, el diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja.

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por Carlos Acuña, jefe del gremio de trabajadores de estaciones de servicio y legislador bonaerense del Frente Renovador de Sergio Massa, y de Oscar Rojas, líder del sindicato de obreros de maestranza.

Tanto Acuña como Rojas pertenecen a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo y habían solicitado que se declare "el estado de acefalía" del PJ nacional.

Gioja se quejó del fallo y dijo que la decisión judicial "tendrá que ver con esto de judicializar la política, que está de moda". Además, anticipó este mediodía (10/4) que apelará la intervención y consideró "una intromisión" la resolución de Servini.

"No sé cuál es la causa. No tenía ni siquiera conocimiento de que había una acción de este tipo. Siempre hay amigos, compañeros y no compañeros que buscan artilugios para que el justicialismo tenga algún tropiezo. Estas autoridades fueron elegidas más que democráticamente hace un año y medio atrás. El mandato vence en 2020. Me sorprende. Acabo de llegar de San Juan. No tiene que ver con una decisión judicial que tenga sustento", agregó el actual diputado en declaraciones a radio La Red.

Barrionuevo tendrá como tarea "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria".

Asimismo, el ex titular de la CGT Azul y Blanca "deberá realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles del Partido Justicialista Orden Nacional, como así también deberá informar sobre la situación económico-financiera de la entidad".

En 2016 Eduardo Duhalde había pedido la intervención del PJ y se postulaba para dirigirlo.

La línea interna del Partido Justicialista que encabezaba el ex presidente había presentado ante la Justicia Federal Electoral un pedido de impugnación a la convocatoria a elecciones partidarias determinadas por el Consejo nacional del PJ por considerarla “ilegal”.

Ese llamado a elecciones era para el 8 de mayo de 2016, el apoderado de la agrupación duhaldista Justicia y Dignidad Peronista, Omar Gadea, reclamó que “se haga justicia y la Cámara Electoral determine la acefalía del Congreso y el Consejo nacional y la urgente intervención del PJ nacional porque los que hoy ocupan los cargos son unos usurpadores”.

“Queremos que se avance con la reinstitucionalización del partido”, pidió Gadea, quien aclaró que “una solución sería que desde la conducción del partido nos dejen participar en elecciones serias, abiertas, limpias y democráticas porque la afiliación que están haciendo también es ilegal”.

Además, denunció que “desde el 2003 el kirchnerismo viene violando permanentemente la Carta Orgánica del partido con actos truchos, mandatos vencidos y muchas otras irregularidades”.

“La justicia tiene que reconocer al Congreso nacional del PJ realizado en Avellaneda en marzo de 2015, donde se proclamó a Duhalde como presidente”, aseveró.

En ese encuentro del PJ disidente al kirchnerismo, se nombró además de Duhalde, entre las autoridades, a Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Carlos Acuña, Ramón Puerta, Eduardo Arnold, Aldo Pignanelli, Darío Marcon y Miguel Ángel Toma.

A continuación el fallo de Servini que ordena la intervención: