Guerra de canales: América se mete en la interna entre El Trece y Mirtha

El conflicto que se desató a partir de la visita de la mediática Natacha Jaitt al programa de Mirtha Legrand para hablar sobre la causa de abusos de menores en Independiente, también incluye una guerra de canales. Jaitt había disparado contra muchas figuras del canal América como Luis Novaresio y Alejandro Fantino, e incluso disparó en Twitter contra Pamela David, mujer de Daniel Vila, dueño del canal.

Sentíme @PamelaDav en vez de hablar idioteces de mi, porque no le contamos a la gente que tenés a @AmelieGranata de amiguita eterna porque te salvó mintiendo de entrada que se acostó ella con @robbiewilliams , cuando la que se encamó gateando fuiste vos? Saludos a la flia. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 6 de abril de 2018

Según trascendió, algunas personalidades de El Trece ya no quieren participar del programa de Mirtha porque no estan de acuerdo con lo que sucedió el sábado 31/03, y la responsabilizan tanto a ella como a su nieto Ignacio 'Nacho' Viale. Pero, de acuerdo a lo que contaron en 'Pamela a la tarde' (América), el conflicto sería mayor. Acusaron a El Trece de difundir los audios de Marcela Tinayre insultando a una productora del programa de Mirtha, y así perjudicar a la conductora, porque el canal no querría renovarle el contrato a quien dirige los históricos almuerzos.

El tema se abordó duramente en el programa de la mujer de Daniel Vila, dueño de América, uno de los canales acusados por Natacha Jaitt. David criticó a Mirtha por todo lo ocurrido en su programa y, desde América disparan contra El Trece y su presunta intención de no contar más con la conductora estrella en su programación. “Si hubiera algún artista o famoso involucrado, por supuesto que iría con todo. No hace falta ni aclararlo. Lo que pasó en el programa de Mirtha fue funcional al delito. Se habla de cualquier estupidez menos de la causa. Lo importante es que se siga investigando. Pero sin una cortina de sarta de boludeces, sino hablarlo en serio”, declaró, en diálogo con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en el programa 'Modo Sábado'.

Yanina Latorre también se metió en la disputa y apuntó contra David, que el año pasado invitó a Jaitt por el escándalo con Diego Latorre. "Lo que me duele, por ejemplo, es que el otro día esta chica Pamela David, que me parece un espanto como persona, esté diciendo 'hay que tener cuidado con quién uno sienta en un living de la televisión'", dijo furiosa a Ciudad Magazine.

En Twitter dispararon contra la conductora de América:

@AmericaTV campaña contra @mirthalegrand , dejaron de hablar del tema de Independiente y ahora están en una postura masacre a Mirtha . Son tan poco profesionales , con que autoridad Pamela y todos esos hablan así. — #VUELVE (@CarinaR57758309) 10 de abril de 2018

Pamela se olvido se como defendio a Gervasio Diaz Castelli el día q se suicidó Rocio Gancedo q no lo metieran q no tenia nada q ver hasta q salieron los audios y ahora hace lo mismo le pega a Mirtha para no hablar del caso independiente ASCO da América — ALEJANDRA (@ale77FBLF) 9 de abril de 2018