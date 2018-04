Audaz jugada Servini/PRO para mantener desunido al PJ

"Vamos a apelar la decisión, se está judicializando la política y el Gobierno de Macri no quiere que haya oposición, no los entiendo", así lo declaró el diputado nacional José Luis Gioja, titular del Partido Justicialista esta noche 10/04 cuando abandonaba la sede del PJ, luego de que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría dispuso este martes la intervención del PJ nacional y designo como interventor al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.

La decisión parece favorable para el oficialismo, y es que al parecer Gioja no se equivoca en pensar que el Gobierno no quiere tener oposición, o al menos una oposición sólida, por ello, esta "jugada" Gobierno-Justicia, busca seguir debilitando y dividiendo al PJ, con el fin de tener el camino un poco más "despejado" para la contienda electoral de 2019, en la que Mauricio Macri tiene aspiraciones de volver a ser elegido Presidente de la Nación.

"Mejor favor a la Rosada imposible", se lamentaban en el sector del peronismo de centro que se reunió este martes 10/04 en Gualeguaychú, quienes con grandes dificultades intentan construir una alternativa a Cristina Kirchner. "El nombre que eligió como interventor es inexplicable", agregaron.

Y es que Luis Barrionuevo no se presenta precisamente como una cara que va renovar la imagen del PJ, sino más bien a dividirla. "No sé cuál es la causa. No tenía ni siquiera conocimiento de que había una acción de esta. Siempre hay amigos, compañeros y no compañeros que buscan artilugios para que el justicialismo tenga algún tropiezo. Estas autoridades fueron elegidas más que democráticamente hace un año y medio atrás. El mandato vence en 2020. Me sorprende. Acabo de llegar de San Juan. No tiene que ver con una decisión judicial que tenga sustento", sostuvo Gioja al enterarse de la intervención del PJ.

Gioja consideró que el fallo judicial obedece a una intromisión del presidente Mauricio Macri y del gobierno nacional, mientras Barrionuevo exigió el desalojo de la sede partidaria situada en la calle Matheu de Buenos Aires.

Durante la jornada hubo incidentes con la Policía ante el pedido de desalojo de la sede partidaria que formalizó Barrionuevo, al tiempo que varios dirigentes peronistas ingresaron con militantes al local del barrio porteño de Once para resistir la intervención con cánticos que apuntaron contra el gastronómico y sus vínculos con Macri.

Barrionuevo llegó escoltado por sus militantes, que intentaron entrar a los empujones a la sede de Matheu, aunque Gioja sólo dejó que ingresara el líder de los Gastronómicos. Una vez afuera, dio una breve conferencia de prensa en la que explicó que "el compañero Gioja se ha encerrado en una oficina y vamos a pedir el desalojo en la Justicia". "No venimos a enfrentarnos con nadie", dijo el sindicalista y agregó: "El interventor soy yo y asumo la responsabilidad".

Por su parte, Gioja aseguró que la resolución judicial de Servini no tiene el DNI de Barrionuevo. "No sabemos si es él". Ante el clima de incertidumbre, cerca de Gioja confían que apenas realice la presentación, el líder de los gastronómicos será automáticamente desplazado.

Al peronismo no le parece casual que la decisión se tome justo después del encuentro de Gualeguaychú donde empezó a trabajarse una unidad del peronismo clásico con los sectores de Sergio Massa y Florencio Randazzo. "Es evidente que al gobierno le preocupa la reorganización del PJ en momentos que ellos viven la peor situación en su relación con la gente", agregó un dirigente de primera línea del PJ al portal político LPO.

En el fallo (a partir de una presentación del triunviro de la CGT Carlos Acuña y la macrista "62 Organizaciones Peronistas"), Servini indicó que Barrionuevo tendrá como tarea "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria". Asimismo, el gastronómico "deberá realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles" del PJ e "informar sobre la situación económico-financiera de la entidad".

Además de no explicar la decisión de nombrar a Barrionuevo, llaman la atención algunos de los argumentos utilizados por la jueza como "los adversos electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales" que "han profundizado la división interna".

Servini agrega en sus argumentos que hay "líneas internas" del partido "que se ubican en las antípodas del pensamiento político", y recuerda que "reconocidos dirigentes apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte", en una alusión a Cristina Kirchner y a las autoridades del partido que apoyaron a Unidad Ciudadana.

Para el final y tras analizar la evidente crisis del partido, Servini termina citando a Juan Perón. "El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha", rememoró.