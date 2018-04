Festeja Sampaoli: Messi y Agüero tendrán un torneo menos antes del Mundial

Tras la eliminación del Barcelona y del Manchester City en los partidos que correspondieron a los cuartos de final de la UEFA Champions League, Lionel Messi, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi ya no tienen grandes obligaciones en su camino para el mundial Rusia 2018.

Ahora, los tres jugadores finalizarán su participación en Europa una semana antes de lo que hubiese sido si llegaban a la final de la Champions. Al Barcelona sólo le resta la liga (que finaliza el fin de semana del 20 de mayo) y la final de la Copa del Rey que se disputa el 21 de abril.

Por el lado del City, el calendario de Inglaterra suele ser más apretado, pero la Premier está prevista para su finalización el fin de semana del 13 de mayo. Por lo que Agüero y Otamendi llegarían una semana antes.

Este miércoles (11/04), el técnico albiceleste Jorge Sampaoli estará atento a la máxima competición europea, tal como lo hizo este mismo martes, ya que Gonzalo Higuaín, con Juventus, (también Paulo Dybala, si es que lo considera para el Mundial) y Éver Banega, Gabriel Mercado y Joaquín Correa, con Sevilla, jugarán el partido de vuelta de las series de cuarto de final. Ambos equipos tienen que revertir un resultado adverso jugando como visitante y si la lógica prima, todos se sumarán a la lista de jugadores que llegarán, por lo menos, con una competición menos.

El seleccionado argentino llegará a Rusia envuelto en dudas debido a la pobreza futbolística que viene arrastrando desde la disputa de las Eliminatorias en el que encadenó empates contra Venezuela y Perú, hasta la agónica clasificación tras ganarle en la última fecha a Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada, el conjunto argentino siguió mostrando serios problemas de juego, más precisamente, en el sector defensivo, algo que todavía no ha subsanado.

Por otra parte, el cuadro celeste y blanco había dejado una buena imagen en la victoria que logró sobre Rusia 1-0 en Moscú en noviembre pasado con un gol anotado por el retornado Sergio ‘Kun’ Agüero a cinco minutos del final del partido, el primero de la gira programada por la tierra del país que albergará la próxima Copa del Mundo.

Agüero, el goleador histórico del Manchester City inglés, anotó a los 40 minutos del segundo tiempo y con un certero golpe de cabeza luego de un rebote dado por el arquero Igor Akinfeev el gol que le permitió a la Argentina imponerse ante 80.000 espectadores que se acercaron a la reapertura del estadio moscovita Luzhniki.

Sin embargo, Argentina, sin su capitán y máxima figura Lionel Messi, cayó con su par de Nigeria por 4-2 en el último amistoso de 2017 disputado en Krasnodar, Rusia.

El equipo nacional ganaba 2-0 por los goles de Ever Banega (27m.) y Sergio Agüero (36m.) en un primer tiempo positivo, pero en la segunda parte dejó una preocupante imagen y permitió que Nigeria revierta el resultado con los tantos de Kelechi Iheanacho (44m. PT) Alex Iwobi, en dos oportunidades (6m. y 9m. ST), y Brian Idowu (8m.).

A tan solo tres meses de la Copa del Mundo, sin Messi, Argentina venció a Italia 2-0 en el estadio del Manchester City, en el Reino Unido. El equipo de Sampaoli se impuso por los goles de Ever Banega y Manuel Lanzini, ambos en el 2do. tiempo, en el 1er. amistoso previo al Mundial, que se jugó contra Italia, equipo que quedó afuera de Rusia 2018. La actuación de Lanzini obliga a una pregunta: ¿se queda Paulo Dybala afuera del Mundial?. Sampaoli justificó la no convocatoria de Dybala por considerar que no estaba adaptado a lo idea de juego que él pretende para formar dupla con Lionel Messi.

No obstante, en un partido de final humillante la selección de Sampaoli dejó un sabor amargo a los argentinos, con falencias propias de un equipo de fútbol que no sabe jugar sin Messi. España humilló a Argentina en Madrid. La albiceleste fue vapuleada por 6-1, por los goles de Isco (3), Diego Costa, Thiago y Iago Aspas, mientras que el gol de consuelo fue de Otamendi. El fútbol siempre ha sido tema de interés para el Presidente Mauricio Macri, quien en varias ocasiones se ha referido al Mundial, incluso en tiempos de campaña. El mandatario nacional seguramente esperaba (como muchos argentinos) un resultado más favorable, no sólo por la pasión que tiene por el fútbol, sino para darle un “respiro” a la imagen pública deteriorada presidencial.

Con el resultado, a semanas del Mundial de Rusia 2018, se complica inclusive retener el Subcampeonato del Mundo que todavía conserva la Argentina, aunque, tomando las palabras presidenciales (porque hay que aferrarse a algo), “Dios y Messi dirán si podemos ganarlo”.

Jorge Sampaoli anunciará el 14 de mayo la lista de 23 jugadores que llevará a Rusia a buscar el tricampeonato, y podría completar el cupo hasta 35 que permite ahora la FIFA con futbolistas en reserva.

El siguiente compromiso sería recién el 30 de mayo. Para esa fecha, se planea un partido ‘despedida’ para los futbolistas del conjunto nacional. Por estos días, la opción más concreta que se maneja en la AFA es el de un amistoso ante Bolivia en la Bombonera.

Inmediatamente, viajarán a Barcelona, donde encararán la parte final de la preparación para la Copa del Mundo. Las prácticas se realizarán en el predio del conjunto blaugrana.

La fase final del Mundial de Fútbol se celebrará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de junio de 2018. Once ciudades albergarán encuentros del torneo: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Ekaterimburgo, Samara, Sochi y Rostov del Don. Un total de 64 partidos serán disputados para decidir al ganador de la competición.