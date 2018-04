‘Batata’ Clerc y Calleri condicionan el futuro de Orsanic en la AAT

El jueves (03/05) se celebrarán las elecciones presidenciales en la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que tiene como candidatos a Agustín Calleri y a José Luis ‘Batata’ Clerc. Calleri, de 41 años, se presenta como candidato de la oposición y en su lista se destacan nombres como el de Mariano Zabaleta, Florencia Labat, José Acasuso y Martín Vasallo Argüello, entre otros. Batata Clerc (59 años) irá por el oficialismo con varios dirigentes actuales de la AAT.

Por otro lado, el ‘Gordo’ Calleri, expresó que, si gana, su intención es mantener a Daniel Orsanic en el puesto de capitán de Copa Davis, pero no en el de Desarrollo. De todos modos, el conductor del equipo campeón de 2016 ya tendría una decisión tomada: dar un paso al costado si en las elecciones se impone el espacio liderado por el extenista cordobés, según una publicada en el Diario La Nación.

“Sigo de cerca a las elecciones, pero hay un montón de cosas que no sé. En lo personal tengo una muy buena relación con los dos (Clerc y Calleri), en lo profesional tengo la certeza de que voy a seguir trabajando como director de desarrollo si gana la lista de José Luis. No creo que si gana la lista de Calleri me mantengan en el cargo de director de desarrollo. Mi continuidad de trabajo responde a si gana la lista de Clerc”, declaró Orsanic en un reportaje que concedió a FM Millenium. En enero pasado, luego de decidir su continuidad en el puesto, Daniel Orsanic ya había respaldado a la actual Asociación. “Siento que esta decisión de continuar, tanto en la Copa Davis como en Desarrollo, responde a un apoyo a la actual dirigencia, a una intención de seguir trabajando a largo plazo”, en declaraciones que reprodujo el Diario La Nación.

Además, Batata Clerc tiene un largo vínculo con la familia Orsanic ya que Branko, padre de Daniel y profesor de cientos de chicos de clubes de tenis porteños y bonaerenses, también lo fue del ex Nº 4 del mundo, reveló La Nación

Actualmente, la AAT tiene como presidente a Armando Cervone, quien asumió en el cargo en noviembre de 2014 luego del fallecimiento del por entonces titular Arturo Grimaldi, y luego renovó su mandato al no tener oposición ese mismo año. La cúpula del oficialismo se completa con Daniel ‘Palito’ Fidalgo y Diego Gutiérrez, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

En una entrevista que brindó a la agencia estatal de noticias Télam, el cordobés manifestó que “considero que el tenis argentino no está bien y necesita un cambio profundo. Quiero trabajar por un deporte que le dio mucho al país porque la situación no es buena. Estaré acompañado por jugadores de ‘La Legión’ y creo que será positivo cortar con lo viejo e iniciar algo nuevo”.

Por lo tanto, Calleri sostuvo en declaraciones a Télam que “comenzamos a reunirnos los integrantes de esa camada a principios de 2016 y notamos que el tenis no avanzaba, al contrario, cada vez son menos los chicos que están en los clubes adentro de una cancha jugando y eso no puede suceder, sobre todo después de haber ganado una Copa Davis”.

El ‘Gordo’, nacido en la ciudad de Río Cuarto, conquistó durante su carrera dos títulos de la ATP, en Acapulco 2003 y Kitzbuhel 2006, jugó además seis finales (una de ellas en Buenos Aires 2002) y su mejor ubicación en el ranking fue el puesto 16 que alcanzó en julio de 2003.

Además, el riocuartense siempre tuvo buena predisposición para representar al país y jugó en total 21 partidos de Copa Davis de los cuales ganó 14, e integró las formaciones que jugaron las finales que la Argentina perdió con Rusia en Moscú, en 2006, y luego ante España en Mar del Plata en 2008.

“El tenis me dio la posibilidad de viajar mucho por el mundo, de conocer lugares y sumar experiencia. Mi prioridad serán las federaciones y los clubes, hay que hacer obras de infraestructura y la función de la AAT debe ser trabajar para ellos y solucionarle los problemas. En la actualidad están olvidados, ni siquiera los atienden por teléfono”, enfatizó a ese medio.

Sin embargo, en un reportaje que concedió al Diario Ámbito Financiero, el nacido en Río Cuarto expresó que “deporte puro lo llamaba cuando era mi profesión. Tuve la oportunidad de ser secretario de deportes de Córdoba y trabajé por todos los deportes de mi provincia. Los ví crecer, generar infraestructura. El tenis te da la posibilidad de viajar y ver cómo se manejan otras federaciones. Pretendemos mejorar lo que tenemos. Como diputado ya tuve un trabajo diferente al Ejecutivo, pero siempre ligado al deporte”.

En relación a su plataforma de campaña, Agustín Calleri explicó que “lo básico es que hoy no son pilares de la AAT las federaciones de tenis y los clubes, están olvidadas, no se les atiende el teléfono, no se preocupan por las instalaciones. Hay que llegar a nivel tributario, contable. Hay que darles una ayuda en todo sentido, porque allí están los jugadores. Hay cosas que están mal y debemos cambiar y otras que están bien y no las tenemos que tocar. Debemos trabajar en conjunto, sea el dirigente que sea porque no todos tienen la misma realidad”.

Finalmente, el ‘Gordo’ Calleri reveló a Ámbito Financiero que “estuve en la reunión de memoria y balance del año pasado. Dejó mucho que desear, con muchas irregularidades. Hicimos controlar con nuestro estudio contable el balance y todos dijeron que es dudoso. Sabemos que hay cosas que no están plasmadas en ese balance y no sabemos con qué nos podemos llegar a encontrar”.