Siria estaría evacuando aeropuertos y bases por temor a inminente ataque

El Presidente sirio, Bashar al-Assad, se prepara ante la posibilidad de un inminente ataque estadounidense, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Fuerzas progubernamentales estarían evacuando los principales aeropuertos y bases militares aéreas del país.

Syria evacuating all main airports and military bases after Trump warns that a U.S. attack is coming - war monitor