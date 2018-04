La muerte de Débora Pérez Volpin "fue violenta" y "la clínica mintió"

El periodista Enrique Sacco, pareja de Débora Pérez Volpin, junto al abogado de la familia Diego Pirota, brindaron una conferencia de prensa este miércoles 11/04 en la Legislatura porteña para difundir las conclusiones de la autopsia que revela las causas de la muerte de la periodista, ocurrida el pasado 06/02. Confirmaron que fue producto de una perforación en el esófago con entrada de aire, lo que la llevó a la muerte.

"Toda la familia tiene que tener una respuesta de lo que pasó. Débora es una mujer sana. Nos sorprendió lo que pasó. Nos parecía increíble lo que pasó. Nadie nos sabía decir qué pasó", comenzó Sacco, y continuó: "Sólo queremos la verdad. No queremos venganza. Cuando se habla de eficacia médica hay que tomar todos los recaudos".

Luego habló sobre la dura situación que está atravesando la familia: "En 2 meses y 5 días tuvimos el informe final de los peritos. No hay lugar a dudas. La verdad es triste, dura y no tiene remedio". "Esta noche la familia se va a abrazar en paz. Auguramos que el nuevo juez pueda resolver", agregó

El abogado aseguró que hoy la familia puede saber de qué murió Débora y que "el juez Ghirlanda sabe lo que hizo mal, o no hizo. La participación del juez fue resguardar los intereses de la clínica". El magistrado renunció el martes 10/04 a la causa y la investigación pasó al juez Carlos Bruniard.

En todo momento, el letrado dejó en claro la responsabilidad de la clínica en la muerte de la periodista. "El informe es abrumador. Se perdió prueba concluyente. La clínica Trinidad fue otro obstáculo, mintieron", declaró. También dio precisiones sobre la causa de la muerte: "La muerte de debora se produjo por una perforacion instrumental del esófago", y aclaró que no se detectaron patologías preexistentes. "La muerte de Débora fue violenta".

El abogado pidió que "la clínica aporte los listados del personal que intervino, de los registros de distintos equipos que quedan en enfermería, de todo lo que pasa en el quirófano".

"No tenemos elementos para pedir las detenciones del endoscopista o el anestesista: no hay elementos para creer que pueden entorpecer la investigación. No así con las autoridades de la clínica", agregó.

"El informe es contundente. No fue muerte natural", dijo Sacco. "Acá hubo negligencia o impericia. Pediremos que se los indague al endoscopista y a la anestesista", agregó Pirota, y explicó respecto al caso: "El director médico de la clínica convocó a los testigos antes que vengan a declarar por la causa. Eso no puede pasar".

"La clínica en la causa no está imputada. Los que están imputados son los médicos que intervinieron. Sus autoridades sí pueden estar imputados si llegamos a concluir un delito que tiene que ver con un acto posterior a la muerte de Débora, y formará parte de una nueva denuncia que hagamos. La otra responsabilidad la tendrá la clínica a nivel reparación civil, en caso que hubiese una demanda", explicó el abogado de la familia.