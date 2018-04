Fellner aún no fue detenido y se entregaría "a la tarde"

Pese a las versiones que indicaban que el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, había sido detenido, el juez de Control N° 4 de esa provincia, Isidoro Cruz, que ordenó la detención del ex mandatario jujeño, contó que su abogado se encuentra negociando la entrega.



“Vino el abogado de él a decir que se presentaría por la tarde”, afirmó el magistrado en diálogo con radio Mitre de Córdoba. Y agregó: "Está ordenada la detención, eso no se modificó, salvo que se presente espontáneamente con justificativo (médico) y analizaríamos con la fiscalía, ambas partes, la fiscalía del Estado, los organismos anticorrupción, que también son querellantes en la causa y deben decidir".



Cabe destacar que el ex gobernador afirma tener una patología coronaria grave, por lo cual pedirá la eximición de prisión.

Por su parte, Horacio Aguilar, abogado de Fellner, aseguró que el ex gobernador se entregará a la Justicia cuando arribe a la capital jujeña, "a más tardar a las 15 ó 16 horas", luego de la orden de detención librada la noche del miércoles, según consignó la agencia Télam.



Una vez que se entregue, sería trasladado al penal de Alto Comedero, donde se encuentran alojados los imputados que fueron detenidos durante la noche.

Aguilar dijo que los fundamentos del juez de Control N° 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, para pedir la captura del ex gobernador por riesgo de fuga “son arbitrarios e ilegítimos”. En conversación con TN, el defensor acusó a la fiscalía de “utilizar información falsa”.



Antes, el juez Cruz había justificado el pedido de detención en los 17 viajes que el ex gobernador habría hecho a Panamá. Según consideró, esto supone que “en cualquier momento puede evadirse de la investigación”. En la causa, el dirigente del PJ estaba imputado por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos a su vez en concurso real con coautoría de fraude a la administración pública.



“Lo de los viajes a Panamá quedó aclarado el año pasado, cuando la fiscalía usó ese argumento falso para pedir la detención. Demostramos con su pasaporte e informes de la agencia de turismo que sacó los pasajes que no viajó a ese país, sino que hizo escala en tránsito hacia otros destinos”, sostuvo Aguilar. Así el abogado cruzó al juez, que informó que “según información de Migraciones, Fellner viajó 17 veces a Panamá y no en todos los casos habría llegado a ese país, según los argumentos de la Fiscalía”. “Eso hace suponer que en cualquier momento puede evadirse de la investigación”, dijo en conversación con Radio con vos.



La defensa de Fellner aseguró que el ex gobernador viajó a Panamá “en una ocasión” y que estuvo como pasajero en tránsito en otras ocho oportunidades. “Es un tema viejo, es una irregularidad absoluta que la fiscalía siga sosteniendo esta falsedad. Está aclarado en el expediente”, dijo el abogado. Y concluyó: “Los fundamentos de la detención son arbitrarios e ilegítimos y no tienen nada que ver con el viaje a Panamá”.



La policía jujeña ya detuvo al ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; al ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) Lucio Abregú; Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado, integrantes de la Unidad Ejecutora provincial (UEP), y a la contadora Claudia Alicia Trenque. Cruz también emitió una orden de detención contra Milagro Amalia Ángela Sala, Gladys Noemí Díaz y Mirta Liliana Aizama, que ya se encuentran detenidas por otras causas.



El ex gobernador está acusado de asociación ilícita. "Milagro Sala era la jefa de esa asociación ilícita y Fellner era el coordinador", afirmó el juez Cruz. Y adelantó que el ex gobernador "puede estar detenido por 4 meses, sin dictarle la prisión preventiva".



El magistrado justificó el pedido de detención, en una conferencia de prensa, debido a que cuenta con "información de Migraciones que el doctor Fellner viajó 17 veces a Panamá. Y no en todos los casos habría llegado a Panamá, según los argumentos de la Fiscalía. Eso hace suponer que en cualquier momento puede evadirse de la investigación“.



Dentro de la "megacausa" hay 31 acusados, entre los que se encuentran imputados el actual intendente de Humahuaca, Leonel Herrera (Cambiemos-Jujuy) y la ex jefa comunal de la misma localidad, Elina Liquín (PJ); el actual intendente de Perico, y primer candidato a diputado provincial del Frente Justicialista, Rolando Pascual Ficoseco; y los ex intendentes Alberto Ortiz (PJ) de Palpalá, Nilson Ortega (PJ) de Monterrico y Sergio Gustavo Bautista (PJ) de La Esperanza.