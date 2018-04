11/04: Hoy los chavistas se arrepienten de no apoyar el "Carmonazo"

El 'Carmonazo' es solo el nombre marketinero que adquirió, tiempo después, el golpe de estado del año 2002 producido en Venezuela.

El país de América Latina que más golpes de estado ha atravesado desde comienzos del Siglo XX es Perú, con 7 fracturas en la democracia, el siguiente en este ranking, para nada presumible, es Venezuela con 5, y de esos 5, en 2 estuvo involucrado Hugo Rafael Chávez Frías, El Comandante. Claro que con una pequeña diferencia entre ambos, en el primer caso, de 1992, Chávez fue el impulsor del levantamiento, pero exactamente 10 años más tarde, ya en el gobierno, le tocó probar de su propia medicina.

El pueblo se había unido contra su presidente, Fedecámaras, los partidos tradicionales (AD, Copei, Bandera Roja, Proyecto Venezuela, etc.), los “no tradicionales” (Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, etc.), los medios de comunicación, la Asociación Bancaria, las organizaciones de la sociedad civil, los autodenominados “meritócratas” de PDVSA, la cúpula de la Iglesia Católica, los rectores de las universidades autónomas y de las privadas, consumaron su golpe de Estado apoyados por una cúpula de generales, los comandos de la extinta Policía Metropolitana y las policías municipales de Chacao y Baruta, así como mercenarios extranjeros y nacionales.

El objetivo era recuperar la democracia, defender los derechos humanos y salir del fracasado régimen castro-comunista, que aún muy lejos de ser lo que hoy en día es la vino tinto, ya había una fuerte crisis económica dando vueltas, el gasto público se había recortado un 22% y la moneda había devaluado un 20%.

El golpe comenzó en forma de paro. Un paro cívico general con una duración de más de 3 días convocado por organizaciones sindicales y empresariales, llevado a cabo en todo el país.

Aquél 11 de abril amaneció con más de 600.000 venezolanos marchando por las calles de Caracas, pero lo que comenzó de forma pacífica, finalizó de forma sangrienta. La marcha opositora se dirigió al palacio de Miraflores para pedir masivamente la dimisión de Chávez, en donde se enfrentó con los grupos armados oficialistas, policías y militares. Las cacerolas hacían eco entre los edificios de las principales calles de la ciudad, los manifestantes caminaron desde el parque del Este hasta la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde los dirigentes sindicales y empresariales pronunciaron sus discursos, para avanzar luego hasta Miraflores, donde se produjo el enfrentamiento.

El 11 de abril de 2002 América Latina vivió uno de los episodios más importantes que marcaron la historia contemporánea. No solo fue el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez sino que dejó lecciones que están vigentes catorce años después.

Ese día se evidenció, por un lado, el verdadero rol de cierto poder mediático al servicio de grupos tradicionales que buscaban recuperar, rompiendo el orden constitucional, el poder perdido en democracia, y por otro lado, la importancia de un pueblo que siempre estará dispuesto a salir a las calles a defender a su gobierno, siempre y cuando sienta que sus necesidades son atendidas.

Los enfrentamientos entre manifestantes y grupos armados oficialistas y miembros de la Guardia Nacional ocasionaron 19 muertes. Cuando que la oposición se topó con los chavistas en las inmediaciones del Palacio se desató la violencia. Francotiradores apostados en distintos puntos dispararon contra simpatizantes de ambos bandos, dejando un saldo de casi 20 víctimas. La oposición acusó al gobierno de planificar la violencia, mientras que el oficialismo se desligó de la culpa al alegar que en ningún momento habían solicitado el permiso para marchar hasta el Palacio.

En medio del desastre el aún presidente cortó las emisiones de las televisiones y radios privadas de todo el país para que no pudiera transmitirse nada de lo que estaba sucediendo, sólo se permitió transmitir el discurso del presidente a la nación. Que para sorpresa de toda la nación, no se anunció ni el estado de emergencia, ni el toque de queda, en verdad, ninguna noticia relevante, solo una distracción.

Chávez debió revivir el fantasma del Caracazo al activar el Plan Ávila, diseñado para restaurar el orden en momentos de desorden civil. El Presidente ordenó la activación del Plan Ávila, pero nadie conocía esa órden.

En horas de la noche del mismo 11 de abril el Ministro de la Defensa, General en Jefe Lucas Rincón, anunciaba la solicitud y posterior aceptación de la renuncia al Presidente Hugo Chávez. En la madrugada del 12 de abril en el Palacio de Miraflores, Hugo Chávez se entrega a los militares insurrectos y es despedido por sus ministros y demás trabajadores del Palacio para ser llevado a instalaciones militares ubicadas en Caracas. Pocos minutos luego de la detención de Chávez, Pedro Carmona Estanga anuncia al país por televisión nacional que el Presidente Chávez ha renunciado, y que los militares le han pedido que sea él quien encabece un Gobierno Provisional hasta unas elecciones libres donde se elija al nuevo Gobierno Constitucional.

Carmona había ocupado el cargo de Presidente de Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, conformada por 14 sectores económicos: comercio y servicios, industria, construcción, turismo, financiero, seguros, agrícola, pecuario, minería, energético, transporte, telecomunicaciones, sector inmobiliario y medios de comunicación. Su gobierno provisional duró apenas 28 horas.

28 horas más que suficientes para: Derogar la Constitución de 1999 y las 49 leyes habilitantes decretadas por Chávez en el marco de la Ley Habilitante - Disolver los demás poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República - Declarar ilegal el marco jurídico vigente que chocara con el decreto - Cambiar el nombre del país a República de Venezuela - Crear un consejo consultivo de 35 integrantes asesor del presidente - Facultar la remoción de autoridades electas en el nivel nacional, estatal y municipal - Fin del convenio de cooperación con Cuba, mediante el cual Venezuela proporcionaba 55.000 barriles diarios de combustible con posibilidades de pago con servicios que incluían médicos, entrenadores deportivos, profesores, investigadores u otros, en especial relativos a las misiones bolivarianas.

La salida de Chávez del poder fue celebrada por los medios de comunicación nacionales, pero fracasó a las 48 horas de todas formas, ya que sus líderes del golpe no supieron entenderse. Se impusieron la derecha y el revanchismo, el sector que redactó un decreto-ley que arrasó con la Constitución Bolivariana y determinó el alejamiento de los militares moderados y del principal sindicato de trabajadores. Se produjeron enormes protestas de ciudadanos que se mantenían concentrados por todo el país firmes a favor de Chávez, hubieron disturbios, enfrentamientos y saqueos de negocios.

La mayoría del pueblo estaba contento y con calma, a la expectativa de lo que pasaría con el nuevo gobierno. Pero el sector duro de los chavistas no iba a aceptar la renuncia de su presidente así como así, además a las pocas horas los militares dejaron de reconocer el nuevo gobierno, y para cuando se quisieron dar cuenta, el 14 de abril de 2002 Chávez fue liberado de la prisión militar en la Isla La Orchila y fue repuesto como presidente del país.

Quienes leyeron alguna vez sobre Mandela, y su asombrosa sabiduría, que lo llevó a perdonar a quienes tantos años le robaron de su vida encerrado en prisión, bueno, este no es de esos casos. Por tan sólo dos días preso fuera del poder, Chávez volvió por la cabeza de quienes lo habían depuesto.

Un día después Pedro Carmona fue puesto bajo arresto domiciliario hasta el 23 de abril de ese mismo año, cuando logró escapar hacia Colombia, donde recibió asilo, un hecho que para nada ayudó a las relaciones entre ambos países.

Carlos Ortega, presidente de la Confederación Venezolana de Trabajadores, fue quien convocó a la marcha, y en el 2005 fue condenado a 16 años de prisión por conspiración y traición. Escapó del retén militar donde permanecía encarcelado en agosto de 2006 y desde 2007 vive exiliado en Perú.

Que descaro, abrir fuego y terminar con la vida de 19 personas, pero concentrarse únicamente en perseguir a quienes podrían haber evitado el desastroso presente venezolano, un golpe de estado es un retroceso en la humanidad, es completamente lo opuesto a la democracia, pero lo es más aún un país que encierre y mate de hambre a sus propia gente.

¿Qué hubiese pasado en Venezuela de concretarse el Golpe de Estado?

Partiendo desde lo sencillo, el venezolano muy seguramente pudiese ir como un ciudadano, de cualquier otra parte del mundo, a abastecerse en los grandes supermercados de lo que necesito y cuando lo necesita en la actualidad. Ir a comprar un kilo de azúcar, leches o pañales, no sería una proeza que te quita todo el salario más horas de vida en una cola bajo el caliente sol.

Posiblemente, el venezolano tendría que ahorrar mucho para comprarse un auto nuevo de los que hoy no se exhiben hoy en las concesionarios del país. En vez de dejar los ahorros de un año para comprar un neumático, bajo el sistema económico que implementó Hugo Chávez y siguieron sus secuaces.

A lo mejor, estaríamos viviendo en un lugar normal con problemas sociales, políticos y económicos “normales”, no bajo la mayor crisis humanitaria de la historia contemporánea del país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo y el cuarto en oro.

El bolívar (moneda loca), que hoy no circula por las calles de Venezuela por falta de efectivo, no estaría tan devaluado, ni en período de hiperinflación y quizás el fin de semana pudiésemos ir a descansar a la Isla de Margarita si no tuviésemos la prioridad de comprar comida y medicinas; o esperar la bolsa del CLAP que entrega el Gobierno a precios preferenciales, y es la esperanza de millones de familias en la actualidad, para no buscar sobras en la basura.

En Maiquetía y la frontera no se estuviesen llevando a cabo miles de despedidas, sino que los venezolanos abordarían felices algunos de los innumerables vuelos internacionales que los llevarían a sus próximas vacaciones, con dólares que compraron en una casa de cambio a precio del mercado y seguro un dólar no valdría 545.000 Bs, la mitad de un salario mínimo.

Los profesionales no estarían huyendo para ayudar a sus familias y darles una mejor calidad de vida a cambio de unos pocos dólares, y realizarían grandes estudios y proezas en la patria llena de oportunidades, inversiones extranjeras y emprendimientos.

Quizás hoy Venezuela fuese una potencia, una nación en crecimiento, con recursos aprovechados e invertidos, las familias estarían felices por los logros de los más jóvenes de la casa y se estarían planificando las vacaciones de verano. La política y la economía coparían las primeras planas de los medios y noticieros y no los mensajes de whatsapp de padres a hijos en el exilio. Supongo no lo sabremos nunca. Supongo es lo que nos tocó vivir y algún aprendizaje hay que llevar. Pero siempre queda la duda de ¿qué hubiese pasado si el Golpe de estado de 2002 se hubiese ejecutado de forma prolija y no hubise continuado en el poder los chavistas?