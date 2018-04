Fellner declaró y hubo escándalo: Los fiscales abandonaron la sala

El detenido ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, declaró este viernes (13/04) ante la Justicia provincial durante más de dos horas. El dirigente del PJ está imputado en la denominada "Megacausa", que investiga el presunto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.



Pero su declaración tuvo un episodio bochornoso, cuando los fiscales Liliana Fernández de Montiel y Diego Cussell, junto al titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, se retiraron de la sala después de un entredicho con la defensa del ex gobernador y con el propio juez Isidoro Cruz por una cuestión de procedimiento.



Todo comenzó cuando el juez debía leerle a Fellner las acusaciones en su contra, así como las pruebas que hay en el expediente. Fue entonces cuando la defensa del dirigente peronista pidió saltear ese paso. "Ya conocemos las acusaciones y las pruebas", esgrimieron, según publica Clarín.



Eso despertó la queja de Fernández de Montiel, que sostuvo que de no cumplirse con ese paso se estaría ante una violación del código procesal penal y ello abriría paso a posibles pedidos de anular todo el proceso.



Los fiscales argumentaban que el artículo 297, que habla de la intimación al acusado, establece la obligatoriedad de informar las acusaciones y las pruebas.



El juez Isidoro Cruz decidió no hace lugar a la queja de la fiscal y comenzó a tomarle declaración a Fellner. Fue entonces cuando ambos fiscales, así como el titular de la OA de Jujuy, decidieron levantarse y dejar el lugar, Fernández Montiel además adelantó que pedirán la nulidad.



Fellner presentó un escrito y al final de la audiencia su abogado, Horacio Aguilar, habló con los medios presentes. Según cita el diario El Tribuno, el defensor sostuvo que "está buscando generar en la opinión pública que se cometió un delito, pero se está provocando un daño irreparable" y agregó que no hay "una imputación seria de un delito concreto".



Además, criticó la reacción de los fiscales. "Nos llama poderosamente la atención que los fiscales se hayan retirado de la audiencia donde estaba el doctor Fellner para responder todas sus preguntas. No les interesa la resolución ni conocer la verdad".

Cabe recordar que Fellner quedó detenido ayer a la tarde, tras entregarse a la Justicia horas después de la orden de detención librada por el juez.

El ex mandatario provincial está imputado en la megacausa que investiga el desvío de más de $1200 millones destinados a la construcción de viviendas. Fellner está acusado de asociación ilícita. "Milagro Sala era la jefa de esa asociación ilícita y Fellner era el coordinador", afirmó el juez Cruz.