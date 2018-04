El IPC rubricó el piquete consumidor a los grandes remarcadores

El 2,4% del Índice de Precios al Consumidor de marzo, que redondea 6,7% en el trimestre, les abrió los ojos a los dirigentes sindicales para no seguir convalidando un tope salarial del 15% cuando el propio gobierno, a fuerza de tarifazos y devaluación, mandó la pauta arriba del 20%. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, olvidó que el 28 de diciembre había anunciado el recálculo de la meta inflacionaria y que en marzo el Presidente Mauricio Macri proclamara que “lo peor ya pasó”, para afirmar que este será “el último año para hacer grandes correcciones tarifarias" y que tienen un supuesto plan de estabilización para los próximos 20 años, en vez de para los dos que faltan hasta la elección presidencial. Sin embargo, la mesa chica económica que se coordina bajo su mando comprueba que no es gratis hacer tan largo y arduo el camino para bajar la inflación y, aunque el déficit fiscal vaya cediendo de a poco, la población se defiende de la erosión de los ingresos con cambios de hábitos defensivos que traen efectos sociales colaterales, como un vuelco hacia la informalidad en desmedro del retail formal. El cortocircuito encendió con Carrefour y los 1.000 retiros voluntarios con achicamiento de la operación, consecuencia de tres años consecutivos de pérdidas. Es el primero pero no el único en el sector comercial. Las reformas aplicadas por la Casa Rosada, tan alabadas en el exterior, no convergen en el que sería un plan económico con metas creíbles y cumplibles de corto y mediano plazo, sino que más bien son administradas por hombres de negocios avenidos a la función pública.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Viernes 13 de abril de 2018 18:48 hs Compartí esta nota Imprimir