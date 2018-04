La nueva meta 'de facto': Más arenas movedizas debajo de Sturzenegger

"Un mal trago". Así definió este viernes Nicolás Dujovne al 2,3% de inflación que hubo en marzo, según informó el INdEC un día antes. De todas formas, el ministro de Hacienda reiteró que después de mayo habrá un "marcado descenso" de la suba de precios, más allá de que se espera un 1er cuatrimestre "más duro" en este sentido.

Dujovne presentó el resultado fiscal del 1er trimestre de 2018 (anunció que se sobrecumplió la meta de reducción del déficit), pero el interés estaba puesto en el dato informado el jueves y en las versiones que publicaron este viernes distintos diarios.

Tal como consignó Urgente24, los trascendidos dan cuenta de que el Gobierno ya abandonó la meta del 15% de inflación para este año, que se había anunciado en diciembre. Ahora, se buscaría que no escale más allá del 20%, postura que se mantendrá en reserva. No obstante, el ministro macrista defendió el objetivo, aunque matizó: "La meta es una meta, no es una proyección". Y agregó, en declaraciones a radio Mitre, que el "Banco Central tiene todo nuestro respaldo para avanzar en el cumplimiento de la meta".

El Banco Central es, de todos modos, la 1era víctima. O mejor dicho, su presidente. Cuando se anunció la recalibración de la meta, ampliándola del 12% al 15%, las críticas apuntaron a Federico Sturzenegger por subordinar la entidad monetaria -encargada de combatir a la inflación- a la Casa Rosada. Se decía que el BCRA había "perdido su independencia" al aceptar el cambio con la consecuenta baja de la tasa de interés que reclamaba la jefatura de Gabinete.

La nueva recalibración de hecho de la pauta inflacionaria difícilmente no impacte otra vez en la credibilidad del BCRA y en la de su presidente. Sturzenegger cuenta con el apoyo de Macri. Sin embargo, es una incógnita si ese apoyo es incondicional sin resultados sobre una de las principales preocupaciones del Gobierno. Y no sólo de éste: una encuesta nacional de Taquion y Trespuntocero mostró que la inflación es la mayor preocupación de los argentinos, desplazando a la inseguridad a un 2do lugar.

"Lo que está en discusión es el rol del Banco Central. Hizo mucho ruido la ´recalibración´ de las metas de diciembre. Le tienen que volver a creer. Seguramente siga manteniendo la tasa (de interés) porque cree que la inflación es transitoria. El tema es si la inflación va a bajar lo suficiente para que se mantenga a raya. Seguir vendiendo reservas te vuelve vulnerable con un déficit externo", dijo a lanación.com Federico Furiase, economista director del Estudio Eco Go.

Amilcar Collante, por su parte, le dijo al mismo medio: "Pese a que puede haber sido ambicioso el programa, necesitás mostrar un BCRA que tiene como prioridad ese objetivo, eso es lo que ha estado faltando desde diciembre o se ve más permeable a la política", sostuvo.

Mucho más duro fue Carlos Melconian, exasesor VIP del presidente Mauricio Macri, quien consideró que el BCRA se convirtió en menos creíble cuando "se desvío" de las metas que también criticó por "inadecuadas".

De todos modos, en los corrillos políticos se asegura que Sturzenegger no dará el portazo. Es que tampoco sería tan exitoso el plan diseñado por Mario Quintana desde la jefatura de Gabinete, lo que le da un poco aire al presidente BCRA. Además, dicen, que Macri no lo dejaría ír, simplemente porque no tiene a nadie mejor que lo reemplace.