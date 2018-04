Encadenados frente a Trabajo, piden que Triaca los reciba

Al menos once personas se encadenaron este viernes (13/04) en la puerta del Ministerio de Trabajo para exigir una reunión con Jorge Triaca. Se trata de cooperativistas, acompañados por manifestantes de Barrios de Pie, la organización social coordinada por Daniel Menéndez.



Cientos de compañeros los acompañaron en la protesta, con una bandera detrás que pide "Sí al trabajo, No al ajuste". Advirtieron que acamparán en la avenida Leandro N. Alem al 600 si no los recibe el ministro de Trabajo.



Uno de los cooperativistas mostró un cartel que dice: "Me encadeno por mi trabajo"; otro explicaba: "Micro emprendimiento de herrería".

Más temprano, los integrantes de Barrios de Pie se movilizaron alrededor del Obelisco con otra bandera: "Triaca queremos trabajo".

"Cortaron el trabajo autogestionado a unas 18 mil personas. Pedimos que las autoridades revean la medida, que el ministro Jorge Triaca nos reciba", explicó a Télam el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.



El dirigente agregó que "la política de ajuste en programas de empleo parece no tener fin. Esperamos que tanto el ministro como el gobierno nacional recapaciten sobre las violentas políticas de ajuste que empeoran día a día el panorama social".



El Programa Trabajo Autogestionado que lleva adelante el Ministerio de Trabajo está dirigido a unidades productivas que provienen de procesos de recuperación de empresas y fábricas o que son generadas directamente por iniciativa de trabajadores.





Cooperativistas ya están armando carpas frente al Ministerio de Trabajo para acampar si no son recibidos pic.twitter.com/u9tMBC0E3h — Daniel Menendez (@bdp_daniel) 13 de abril de 2018

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del ministerio de trabajo, los trabajadores cooperativistas que estuvieron desde temprano en el Obelisco se encadenan #ahora al Ministerio. pic.twitter.com/aIFX8YA9oo — Daniel Menendez (@bdp_daniel) 13 de abril de 2018

No nos van a arrancar la dignidad del trabajo#Ahora trabajadores de cooperativas se encadenan al Ministerio de Trabajo para reclamar por puestos laborales. pic.twitter.com/9mQrIjEFIo — Daniel Menendez (@bdp_daniel) 13 de abril de 2018