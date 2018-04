Sin pruebas, Trump atacó Siria para distraer a la opinión pública

Inestable emocional, Donald Trump es como un Calígula moderno: a una hora dice algo, luego dice lo contrario a otra hora. Al final, ordenó el ataque a Siria.

Fuertes explosiones se han registrado cerca de Damasco, luego de que el presidente de USA, Donald Trump, diera la orden de bombardear Siria.

Trump se dirigió a la nación para marcar la estrategia tras una semana de tensión creciente por el supuesto ataque con armas químicas -que USA nunca pudo probar- contra la población insurrecta de Duma la semana pasada.

Debe recordarse que los rebeldes que están perdiendo la guerra fueron armados y entrenados por estadounidenses, israelíes y británicos.

Trump ha prometido que el régimen de Bachar el Asad pagar un “alto precio” y ha intentado forjar una coalición con Reino Unido y Francia.

El caso de Francia es curioso porque marca Emanuelle Macron termina repitiendo la política de Francois Hollande y de Nicolás Sarkozy, que es totalmente diferente a la de Francois Mitterrand, y ni hablar de Charles De Gaulle y sus seguidores.

Esa triple alianza ha cometido errores diversos, comenzando por el ataque a Libia, país que más tarde devino en Estado fallido porque el único que podía mantener la estabilidad era Muamar al-Gadafi.

Columnas de humo se vieron en Damasco, tras las fuertes detonaciones.

"Ordené a las Fuerzas Armadas realizar ataques de alta precisión contra los objetos relacionados con el potencial de las armas químicas del dictador sirio Bashar al Assad", declaró el peor Presidente de la historia estadounidense.

Oficiales estadounidenses han dicho a CNN que para el ataque a territorio sirio han sido movilizado buques y aeronaves, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Francia y Reino Unido.

Este 12/04, Trump publicó un tuit en el que advirtió a Rusia que se preparara para un ataque estadounidense contra Siria con misiles "bonitos, nuevos e inteligentes". No obstante, no precisó entonces, cuándo sería el ataque.

"Nunca dije cuándo tendría lugar un ataque a Siria. ¡Podría ser muy pronto o no tan pronto!", expresó el mandatario estadounidense.

El Gobierno sirio niega haber realizado ese ataque. Y solicitó pruebas a la vez que aceptó una inspección internacional que Trump no ha esperado.

En enero de 2016, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) –que recibió por ello el premio Nobel de la Paz– anunció que el arsenal químico de Siria había sido completamente eliminado.

Los especialistas rusos de protección biológica, radiológica y química tomaron muestras de suelo en Duma, cuales no indicaron la presencia de ningún compuesto nervioso ni de cloro.

El jefe del Pentágono, James Mattis, reconoció que USA no tenía pruebas del uso de cloro o sarín en el presunto ataque del 07/04 en la localidad siria de Duma. Según Mattis, la única prueba del Pentágono de que este incidente tuvo lugar provino de informes de medios.

El presidente Donald Trump ordenó hace un año bombardear por primera vez a Siria. Entonces el bombardeo se concentró en una base aérea del régimen sirio. Esta segunda intervención militar es más extensa.

Trump nunca se animó a atacar Corea del Norte, lo que demuestra que para que USA respete a un país éste debe obtener la bomba atómica y capacidad misilística. Cualquier alternativa moderada no provoca respeto de parte de Washington DC.

Los sistemas antimisiles del ejército sirio interceptaron 13 misiles estadounidenses, según la agencia estatal SANA.

