¿Fue un show montado por Gerardo Morales?

9 puntos porcentuales ha perdido el gobernador Gerardo Morales en la consideración pública, según los datos del propio mandatario, quien sigue con esmero la evolución de su imagen.

Pero 17 puntos porcentuales ha pedido su gestión al frente del Ejecutivo de la Provincia de Jujuy.

Además de la prisión de Milagro Sala, ¿qué logro tiene Morales? Esto es motivo de un debate que es adverso a Morales.

¿Por eso fue la ofensiva sobre Eduardo Fellner? ¿Es Fellner el centro de la ofensiva electoral 2019 de Morales, ante la ausencia de logros de gestión?

Algo más: ¿Sorprendió a Morales la reacción de los gobernadores peronistas, quienes cerraron filas detrás de Fellner? Es un dato a tener en cuenta.

Fellner fue liberado pasadas las 14:00 del sábado 14/04 por la "inconsistencia en el acto de indagatoria". Había sido detenido el pasado jueves en el marco de una causa por presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

El ex mandatario se retiró en una camioneta Amarok y se detuvo por algunos segundos en el ingreso para declarar en forma escueta ante los medios que hacían guardia en el lugar, "fue un momento duro”, dijo.

Él anticipó que, tras reencontrarse con su familia, el día lunes 16/04 se abocará a profundizar su estrategia de defensa en los tribunales. “Haremos las presentaciones correspondientes”, afirmó.

La excarcelación fue tomada por el juez Isidoro Cruz, a quien el dirigente peronista había reclamado su liberación a través de un descargo por escrito.

"Considero que interrumpieron el proceso y no pudieron incorporar las pruebas a la causa, por lo tanto no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa", explicó el magistrado, en alusión a la actitud que tomaron los fiscales Diego Cussel y Liliana Fernández de Montiel de retirarse de la sala de audiencias.

El titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, sostuvo que el fallo del juez es “arbitrario e ilegal”, ya que no se esperó que la Fiscalía dictaminara su posición respecto del pedido que había presentado la defensa.

“Lo del juez es un disparate”, afirmó Lello, y ratificó que en cuestión de horas pedirán la prisión preventiva del ex mandatario para que, al igual que Milagro Sala, espere la llegada del juicio oral de esta causa privado de su libertad. Lello Sánchez se ampara en la llamada 'Doctrina Irurzun', que ha pasado de moda pero en Jujuy no se enteraron.

La megacausa investiga un desfalco por más de $1.300 millones que debían destinarse a la construcción de más de 2.200 casas. Tanto Fellner como Sala están imputados como organizadores de la asociación ilícita que habría sido montada para perpetrar dicho delito en forma sistemática, a lo largo de varios años.

Libertad de Fellner

Minutos después de iniciada la audiencia donde prestó declaración indagatoria Fellner, los fiscales Cussel y Fernández de Montiel se retiraron de la sala aduciendo estar disconformes con el procedimiento del juez Cruz, quien indicó que los fiscales tenían la posibilidad histórica de tener frente al banquillo de los acusados al ex gobernador Fellner para que le pregunten lo que deseen, pero ellos se retiraron.

“Considero que es un acto gravísimo porque dejaron desierta a la acusación”, expresó el magistrado Cruz, quien observó que la defensa se sometía al proceso y trataba de colaborar aceptando preguntas en el acto procesal de la indagatoria pero es la Fiscalía la que tiene que probar las supuestas conductas delictivas e impulsar el proceso.

Con la conducta de los fiscales se interrumpió un acto procesal que afecta el ejercicio del derecho de la legítima defensa a Eduardo Fellner sostuvo el juez Cruz.

Paradoja

La provincia de Jujuy fue gobernada por el peronismo desde 1983 hasta 2015. Y durante todo ese tiempo fueron designados jueces, fiscales, camaristas, etc., según lo mandaba la Constitución, es decir, con una terna enviada desde el Poder Judicial y con la decisión del poder político a través de la elección del Ejecutivo y el posterior acuerdo del Legislativo.

Eduardo Fellner gobernó a la provincia desde diciembre de 1998 hasta el 10/12/2007, luego gobernó Walter Barrionuevo hasta el 10/12/2011 y nuevamente Fellner hasta 2015: durante 17 años fue Fellner quien designaba jueces y fiscales.

El 21/11/2013 Fellner envió el pliego de designación de Isidoro Cruz como juez penal N°4 a la Legislatura.

Editorial

La web Somos Jujuy editorializó:

Se montó un show para perjudicar públicamente a un político. La Justicia de Jujuy manejada por un fiscal que no responde al Poder Judicial, logró la humillación de Eduardo Fellner sin razón alguna, solo por el hecho de ser el ex gobernador.

Si Jujuy quiere salir adelante, debe haber seguridad jurídica -y hoy no la hay- por la irresponsabilidad del jefe de los fiscales Dr. Lello Sánchez, a quien todos temen. Pero son tantas las equivocaciones que comete, que lograrán el efecto contrario al buscado.

Se dijo “todo dentro de la ley”, pero eso no ocurre para quien piensa distinto. Hoy se pone en libertad a quien ya se fusiló públicamente. ¡Con la honra y el honor de las personas no se juega! Es claro que quien robó debe ir a la cárcel, pero por juicio previo, en donde prime el principio constitucional de inocencia.

Los motivos del show judicial para detener al ex gobernador, violaron el principio de inocencia, y esto es grave en democracia.

Los abusos tienen sus consecuencias: la primera y más importante, es que nadie crea en la justicia. Para que quede claro, Fellner fue detenido con el solo fin de perjudicarlo, se pretende hacerlo responsable de hechos de un momento político e histórico del País, donde no se aceptaba una opinión distinta y había que hacer lo que quería Cristina.

Si no tenemos memoria, no seremos capaces de razonar con lógica. Esperamos que este Gobierno no actúe como el otro, y esperamos que la Justicia actúe conforme a la Constitución y el Derecho, y que logremos entre todos la Paz que permita el reencuentro, separando la paja del trigo, y que quienes robaron luego de un juicio justo vayan a la cárcel -y quienes no robaron- no se metan en la misma bolsa.